So schön ist das neue Greifswalder Graffito

Greifswald

Die Brünzower Wende in Schönwalde ist dank des neu gestalteten Hausgiebels ein Stückchen schöner geworden. Angelina Bartz und Ben Parnow gefällt das Graffito, das während des Urban Art Festivals von den beiden Künsterteams „Team Mad Flavour“ und der „ABS Crew“ erstellt wurde. Angelina Bartz, die im Block wohnt, freut sich, dass endlich Farbe an das Haus gekommen ist. Auch in der Nachbarschaft wurden mehrere Wände verschönert. Insgesamt elf Kunstwerke sind in diesem Jahr während der Aktionswoche entstanden.

Von OZ