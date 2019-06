Stralsund

13.50 Uhr in Stralsund an einem Tag mitten im Juni 2019: Es sind 28 Grad. Die Sonne brennt. In Greifswald, Grimmen, Bergen auf Rügen, Ribnitz-Damgarten oder Wolgast sieht’s ganz ähnlich aus. Und es könnte noch ein klein wenig heißer werden. Wer in den Städten Vorpommerns arbeitet und keine Chance hat, mal eben in die Ostsee zu springen, hat aber dennoch die Chance, sich kurz zu erfrischen: in und an den Brunnen, die oft zentral liegen. Wir haben die schönsten in Vorpommern für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch!

Zur Galerie So schön sprudelt es in Vorpommern

Thomas Pult