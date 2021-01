Greifswald

Was für ein Winter-Wunderland hat uns der Schneefall in der Nacht zum Sonnabend bereitet! Wer früh aus den Federn kam, konnte sogar vielerorts weiß bestäubte Bäume bewundern. Familien mit Kindern hielt es nicht im Warmen, sie schnappten sich ihre Schlitten und rodelten selbst kleinste Hügel hinab. Auf dem Wall in Greifswald tummelten sich Große und Lütte zuhauf, sodass die Polizei zeitweise auf die Einhaltung der Abstandsregeln schaute. Aber auch im Umland nutzten viele Bewohner des Kreises das sonnige Wetter zu einem Winterspaziergang.

Zur Galerie Schneefall und Sonnenschein. Das lockte tausende Menschen am Wochenende in und um Greifswald nach draußen.

Von OZ