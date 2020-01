Klimawandel, Verkehrswende: Das Umsteigen vom Auto in Bus und Bahn gestaltet sich schwierig auf dem platten Land. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Statt gratis Nahverkehr wie ab März in Luxemburg richten Politik, Landkreise und Kommunen den Focus auf die „Abgehängten“. Mehr Busse, kürzere Takte – neben der Forderung nach einem besseren Angebot wird auch an Leuchtturmprojekten gearbeitet.