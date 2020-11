So soll Lubmins Küste in den kommenden Jahren sturmsicher sein

Lubmin

Die Maßnahmen zum Küstenschutz in Lubmin gehen auf die Zielgerade. In rund zwei Wochen sollen die letzten von insgesamt 210 000 Kubikmeter Sand aufgespült sein. „75 Prozent der Spül- und Profilierungsarbeiten sind abgeschlossen“, sagt Lars Tiepolt, Abteilungsleiter Küste im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu). Die Gesamtkosten der durch die Firma Rohde Nielsen A/S aus Dänemark ausgeführten Aufspülung würden 2,4 Millionen Euro betragen.

Die Kosten waren zuletzt gestiegen, nachdem eine Sturmflut im Oktober den Strand zu großen Teilen ausgeräumt und die Düne teilweise abgetragen hatte. „Es werden diesbezüglich circa 200 000 Euro Mehrkosten veranschlagt“, so Tiepolt. Im östlichen, bereits fertiggestellten Bauabschnitt wurden 9000 Kubikmeter Sand, der aus einer Lagerstätte vor Koserow stammt, nachgespült. Dünenkliffs bis zu einer Höhe von zwei Metern wurden mit einer Böschung versehen, um die Verkehrssicherheit zu garantieren.

Lubmin auf Winterstürme vorbereitet

Lubmins Küste leidet immer wieder unter den Folgen von Sturmfluten. Beim Sturmhochwasser im Januar 2017 gingen am Strand der Gemeinde 26 000 Kubikmeter Sand auf einer Länge von etwa zwei Kilometern verloren, 2019 große Teile der Düne. Bürgermeister Axel Vogt ( CDU) setzte sich jahrelang für Schutzmaßnahmen ein. Nun die Erleichterung: „Wir sind froh, dass der Dünenkörper fertiggestellt wird. Uns stehen die Winterstürme bevor. Wir wissen nicht, was dann auf uns zukommt. Im Gegensatz zu den Vorjahren verfügen wir aber über einen erheblichen Verschleißteil der Düne.“

Für den neuen Dünenkörper wurden ab Oktober 2019 sogenannte Geotextilsäcke zu einem Schutzwall aufgebaut und zunächst mit 70 000 Kubikmeter Sand aufgeschüttet. Die derzeitigen Arbeiten erhöhen die Düne zusätzlich. Die zwei Meter langen und einen Meter breiten Säcke sind mit je rund 1200 Kilogramm Sand befüllt und in zwei Lagen neben- und zehn Lagen übereinander gestapelt. 33 750 Säcke wurden verbaut. Gesamtkosten: etwa 2,6 Millionen Euro. Die Dünenbepflanzung werde laut Stalu frühestens im Dezember beginnen und bis zum März 2021 andauern. Für die Gemeinde würden Kosten einzig für den Ab- und Aufbau des Uferweges anfallen, die grob geschätzt bei 250 000 Euro lägen, informiert Axel Vogt.

Schutzsystem bewährt sich bei Sturmflut

Das Schutzsystem an der Lubminer Küste hätte sich im Oktober bewehrt, verdeutlicht Lars Tiepolt. Entscheidend sei, wie viel Sand insgesamt im System aus Strand, Düne und dem ufernahen Vorstrandbereich bis zu einer Wassertiefe von 1,5 Metern sei. Abgetragener Sand am Strand sei deswegen zunächst kein Problem, weil „die Umlagerung des Materials aus Düne und Strand gerade die Schutzfunktion des Systems darstellt“, erklärt er.

Eine Wiederholungsaufspülung werde laut Einschätzung des Stalu in rund zehn Jahren notwendig; der genaue Zeitpunkt sei stark abhängig von konkreten Auswirkungen künftiger Sturmfluten. Die letzte Aufspülung in Lubmin liegt elf Jahre zurück.

Urlaubssaison unter Corona-Bedingungen mit Licht und Schatten

Trotz teilweise nicht verfügbarer Strandabschnitte in der touristischen Hochsaison seien die Arbeiten „stress- und beschwerdefrei“ gelaufen, so Axel Vogt. Einheimische und Besucher seien umfangreich aufgeklärt worden und hätten Verständnis gezeigt. „Wir mussten aber bei Gästen einschreiten, die auf der Düne gegangen sind oder dort sogar ihre Campingstühle aufgestellt haben. Das war, denke ich, vielfach Unwissen über die eigentliche Funktion einer Düne von Menschen, die zum ersten Mal an der Ostseeküste waren.“

Weil zahlreiche Urlauber sich wegen der Corona-Einschränkungen Ziele im Inland gesucht haben, konnte das Seebad zahlreiche neue Besucher begrüßen. „Kritisch zu sehen ist, dass es auch zahlreiche illegale Camper gegeben hat, was Müll- und Lärmprobleme verursacht hat“, sagt Vogt. Die Touristiker im Ort hätten angesichts guter Gästezahlen und mitspielendem Wetter bis in den Herbst hinein dennoch positive Signale gesendet. Der große Corona-Einbruch blieb aus.

„Das veränderte Reiseverhalten der Leute wird sich im nächsten Jahr nicht gleich wieder ändern“, schätzt er ein. Die Gemeinde wolle mehr Toiletten im öffentlichen Bereich aufstellen und den Bau eines Kreisverkehrs am Ortseingang angehen.

