So soll ein Ückeritzer Traditionslokal zum Saunabad werden

Ückeritz

Usedom dürfte mit der Dichte an zertifizierten Wellnesshotels zu den Spitzenreitern in Mecklenburg-Vorpommern zählen. Das gilt auch für die Aktivitäten rund um Wellness, wie die kulinarische Aktiv-Meile am Strand, das Wassertreten im Weltrekordmodus oder Wellness-Tagungen. Größtenteils konzentrierte sich das in den vergangenen Jahren in den Kaiserbädern.

Jetzt will ein Bernsteinbad mit einem Projekt neue Maßstäbe in Sachen Gesundheit und Wellness setzen. „Ein Haus an der See“ - dahinter steht die künftige Entwicklung der „ Strandklause“ Ückeritz. Und dahinter stehen Nicole Therese Calame und Axel Funke. Sie ist Finanzwirtin, er Architekt. Die Berliner haben seit zehn Jahren ein kleines Grundstück in Ückeritz. Noch pendeln sie regelmäßig. Mittelfristig plane das Paar aber die Verlagerung ihres Lebensmittelpunktes nach Ückeritz.

„Wir haben in diesem Jahr die Strandklause gekauft. Wir wollen sie zu einem Saunabad mit Wellness, Fitness und Yoga sowie Gastronomie entwickeln. Kleine Veranstaltungen sind auch geplant“, sagt Funke, der sein Konzept in der jüngsten Ückeritzer Gemeinderatssitzung vorstellte.

Gesehen, verliebt, Traum erfüllt!

„Gesehen, verliebt, Traum erfüllt“ – so umschreibt der Architekt den Erwerb der Immobilie, die 1965 erbaut worden sein soll. Unterhalb der „ Strandklause“, die gegenwärtig als Restaurant „Toscana“ geführt wird, befindet sich der Strandkorb der Berliner. „Da haben wir das Haus entdeckt. Die Lage ist phantastisch“, sagt Funke. Das Gebäude steht direkt neben dem Fischrestaurant „Utkiek“ – traumhafter Blick auf die Ostsee inklusive.

Funke plane weder eine Beherbergung in dem Haus, noch eine große Gastronomie. „Die Urlaubsinfrastruktur ist vorhanden. Mit unserem Konzept wollen wir eine Ergänzung für den Ort und den Campingplatz sein. Unser Schwerpunkt liegt im Saunabereich“, sagt der Architekt, der begeisterter Saunagänger sei. Und bei seinem Konzept auf Abwechslung setzt: Banja ( Dampfbad), Panoramasauna, Salzhüttensauna, Badewagen, Erdsauna, Eisbrunnen und Tauchbecken.

So soll die Strandklause in Ückeritz nach dem Umbau aussehen. Quelle: Axel Funke

Der schonende Umbau des Hauses ist schon auf Papier: Das Flachdach soll zu einem vollwertigen Geschoss ausgebaut werden. Im Erdgeschoss sind Saunabereich und Gastronomie geplant, im Obergeschoss Yoga- und Fitnessraum sowie Verwalterwohnung. Treppenanlage und Außenbereich sollen neugestaltet werden. Er setze auf regenerative Energien. „Wir müssen schauen, was technisch möglich und in der Lage auch genehmigungsfähig ist.“

Axel Funke habe keine Eile, wie er betont. Er brauche aber die Kommune, die das Konzept mittragen soll. Für eine Grundsatzentscheidung war es an dem Abend noch viel zu früh. Bürgermeister Axel Kindler regte aber an, das Konzept im Bauausschuss und Betriebsausschuss zu beraten, ehe es auf die Tagesordnung des Gemeinderates kommt. „Ich begrüße das. Die Projektidee ist gut für den Ort und für den benachbarten Campingplatz. Das ist eine sehr schöne Aufwertung. Wir als Gemeinde aber auch die Region Insel Usedom begrüßen ja schon seit Jahren den Weg hin zum Qualitätstourismus. Außer leerer Worte ist es an der Zeit, Taten folgen zu lassen“, so der Bürgermeister.

Für Marco Biedenweg, stellvertretender Bürgermeister, dürfte die größte Hürde bei dem Projekt das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt sein, wenn es um den Hochwasserschutz geht.

Von Henrik Nitzsche