Die Schulen der Hansestadt wollen mit regulärem Unterricht für alle Kinder und Jugendlichen in das neue Schuljahr starten. Sie haben die Ferien genutzt, die Vorgaben aus Schwerin zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus umzusetzen und Hygienepläne zu erarbeiten. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich umgehört, was die Schüler ab Montag erwartet.

Die Karl-Krull-Grundschule startet weitgehend in den Normalbetrieb. In den ersten und zweiten Klassen werden durchschnittlich vier Stunden pro Tag unterrichtet, in den dritten und vierten Klassen fünf Stunden. „Das ist möglich, weil wir keine Lehrer haben, die zur Risikogruppe zählen“, sagt Schulleiterin Doris Müller-Hayer. Lediglich im Pausenbereich gibt es leicht versetzte Zeiten. Die Schüler sammeln sich morgens auf dem Schulhof und werden dann gestaffelt ins Gebäude gelassen. „Dadurch gewährleisten wir, dass zeitgleich nicht zu viele Schüler in den Hausfluren sind“, so Müller-Hayer.

Lehrerteam an Kollwitzschule komplett

Eltern müssen ihre Kinder künftig am Schultor verabschieden. Damit das gerade den Erstklässlern nicht all zu schwer fällt, werden die Abc-Schützen direkt von den Klassenlehrerinnen in Empfang genommen. Da bereits zu Beginn der Coronapandemie zusätzliche Waschbecken in den Hausfluren installiert wurden, sind keine weiteren Hygienemaßnahmen erforderlich.

Auch an der Käthe-Kollwitz-Grundschule ist das Lehrerteam komplett am Start. In den ersten beiden Schulwochen findet Projektunterricht beim Klassenlehrer statt. „Die Kinder müssen erst mal wieder ankommen und zum Teil lernen zu lernen. Viele waren im vergangenen Schulhalbjahr nur drei oder vier Mal in der Schule. Wir müssen erst mal gucken, wo sie stehen“, sagt Schulleiterin Ute Prochnow. Sie werden am ersten Schultag über den Hygieneplan belehrt. Versetzte Pausenzeiten gewährleisten, dass nicht alle Kinder gemeinsam zum Spielen auf dem Hof zusammentreffen. Da Eltern das Schulgelände nicht betreten dürfen, wird es für die vier ersten Klassen Sammelpunkte geben, an denen die Klassenlehrerin die Schüler in Empfang nimmt.

Auch an der Nexögrundschule sind alle Lehrer an Bord, weswegen der Unterricht in vollem Umfang angeboten wird. „Besonders Woche eins und zwei dienen der Erfassung des Lernstandes der Kinder und der intensiven Forderung und Förderung sowie der weiteren Planung“, sagt Leiterin Katrin Schmidt.

Mehrere Gruppen an weiterführenden Schulen

Während die Grundschulen alle Klassen zusammen als eine Gruppe definieren können, ist das an der Caspar-David-Friedrich-Schule und den weiterführenden Schulen aufgrund der deutlich höheren Schülerzahlen nicht möglich. „Wir haben die Klassenstufen fünf und sechs als eine Gruppe festgelegt, die Klassenstufen sieben und acht sowie die Klassenstufen neun und zehn“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin der Friedrichschule, Anke Thurow.

Anke Thurow ist die stellvertretende Schulleiterin der Caspar-David-Friedrich-Schule. Quelle: Peter Binder

Die drei Gruppen haben zeitversetzt Unterricht und individuelle Pausenzeiten, damit sie sich im Schulhaus nicht begegnen. „Eine Gruppe beginnt zur ersten Stunde, die andere zur zweiten und die dritte zu dritten Stunde. Dieser Modus wird wöchentlich gewechselt“, erklärt Thurow weiter. Wer die Schule besucht, muss sich im Sekretariat melden; dort ein Formular mit Tag und Uhrzeit des Besuchs sowie seiner Telefonnummer zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten hinterlegen.

So können auch Referendare, Berufsberater oder Eltern die Schule betreten. Die Flure im Haus sind seit Beginn der Pandemie mit Pfeilen gekennzeichnet. Die Toiletten sind zudem nach Jahrgangsstufen bzw. definierten Gruppen eingeteilt.

Fischerschule teilt feste Klassenräume zu

„Durch unseren Schulneubau haben wir günstige Voraussetzungen“, sagt die Schulleiterin der Erwin-Fischer-Gesamtschule, Petra Darm. Damit sich nicht Schüler aus allen Klassen begegnen, wurden den Klassen verschiedene Eingänge und Treppenaufgänge zugewiesen. Auch das Schulgelände sei für die Pausen entsprechend eingeteilt worden. Zudem will die IGS möglichst das „Wandern“ der Klassen verhindern, indem den Klassen ein fester Raum zugeteilt wird. Von der Möglichkeit, die Stunden von 45 auf 40 Minuten zu reduzieren, macht die Schule keinen Gebrauch. „Wir haben eine gute Lüftungsanlage, so dass wir an den gewohnten Unterrichtszeiten festhalten können“, so Darm. Auf zeitversetzten Unterricht will die Schule verzichten.

Einen weitestgehend normalen Start in das neue Schuljahr gewährleistet die Montessorischule den ersten, zweiten und dritten Klassen, die in einem eigenen Gebäude mit eigenem Schulhof und Essensraum unterrichtet werden. Diese Klassen bilden im Hygienekonzept der Schule eine definierte Gruppe und können ohne Zeitversetzung oder Abstandsregeln am Montag in das Schuljahr starten. „Das ist eine sehr glückliche Situation für uns“, sagt Leiter Nils Kleemann.

Auch die Gruppe der Klassen neun, zehn und elf wird in einem eigenen Gebäude unterrichtet. Für die Gruppe der vierten, fünften und sechsten Klasse und die Gruppe der siebten und achten Klassen gibt die Schulleitung verschiedene Eingänge und zeitliche Versetzungen vor. „Auf dem Schulhof markieren Bänder, in welchen Bereichen sich diese Gruppen aufhalten sollten“, so Kleemann.

Schulleiter warnt vor Doppelbelastung der Lehrer

Die Stunden finden für alle Klassen im Präsenzunterricht statt, weil keine Lehrkraft Zuhause bleiben muss. Manche Schüler werden Distanzunterricht erhalten, weil sie oder ihre Angehörigen zu einer Risikogruppe zählen. „Hier kommt auf die Lehrer eine Mehrbelastung zu, weil sie sowohl den Präsenzunterricht als auch den Distanzunterricht geben werden“, mahnt Kleemann an.

Ein Bild aus einem entspannten Sommer 2019: Die Schulleiterin Doreen Hassinger, Schulleiter Nils Kleemann und der Zweitklässler Arne vor dem Klettergerüst der Schule, das sich die vergangenen Jahre nur farblich verändert hat. Quelle: OZ

Die Martinschule hat Jahrgangsgruppen gebildet und startet für alle Schüler am Montag zu den gewohnten Zeiten in das neue Schuljahr. Stundenzeiten werden nicht gekürzt. „Die einzelnen Gruppen haben jeweils ihren eigenen Eingang, ihre eigenen Pausenzeiten und ihre eigenen WCs, die übrigens auch schon vor Corona „coronatauglich“ waren“, wie Schulleiter Benjamin Skladny sagt. Auch am Evangelischen Schulzentrum wird das gesamte Unterrichtsprogramm abgedeckt. Lediglich auf das Singen in Andachten oder im Musikunterricht werde verzichtet, so Skladny. Die Schulhof-Zeiten sind versetzt, sodass sich die Schüler verschiedener Gruppen dort nicht begegnen.

Verzicht auf große Eröffnungsfeiern

„Am traditionellen Eröffnungsgottesdienst zum Schuljahresbeginn von Schülern und Lernbegleitern am Freitag im Dom werden in diesem Jahr nur die Schülervertreter der Klassen und Stammgruppen teilnehmen. So sind wir nicht 800, sondern nur etwa 130 Teilnehmer“, so Kladny. Auch wenn viele wichtige Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür, das Martinsfest oder die Themenabende für Eltern leider vorerst nicht oder nicht wie gewohnt stattfinden könnten, schaue er voller Optimismus auf das neue Schuljahr. Und wie sieht es mit dem Ausfall von Lehrern aus, weil sie zu einer Corona-Risikogruppe gehören? An der Martinschule nehmen laut Schulleiter Skladny Stand heute alle Lernbegleiter am Präsenzunterricht teil.

Auch das Jahngymnasium startet mit dem regulären Unterricht entsprechend der Vorgaben des Landes. Die Jahrgangsstufen seien in definierte Gruppen eingeteilt worden, so der für Presseanfragen zuständige Lehrer Steffen Qual. Im Haus 2 lernen die Jahrgangsstufen elf und zwölf, im Haus 1 die Stufen sieben und acht sowie neun und zehn. Um zu gewährleisten, dass sich die definierten Schülergruppen im Haus 1 nicht begegnen, werde mit leicht versetzten Pausenzeiten und getrennten Schulhöfen gearbeitet.

Problematisch sind die Toiletten im Haus 1. „Die Toiletten sind seit Jahren sanierungsbedürftig“, sagt Qual. Der Schulträger sei immer wieder auf den Zustand hingewiesen worden. Um dort die Hygienevorgaben einhalten zu können, seien Markierungsstreifen für Wartebereiche angelegt worden. Schüler müssten dort zudem eine Maske tragen. An seiner langjährigen Musicaltradition will das Gymnasium im neuen Schuljahr festhalten - vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie, wie Qual betont.

Ganztagsschule im Humboldtgymnasium vorläufig ausgesetzt

Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium setzt darauf, mit gestaffelten Pausenzeiten, gekennzeichneten Bereichen auf dem Pausenhof und einer neuen Wegeführung im Schulhaus die definierten Gruppen auf Abstand zu halten. Die Schüler wurden entsprechend der Vorgaben des Landes eingeteilt, sodass jeweils zwei Klassenstufen, beginnend bei den fünften und sechsten Klassen, eine Gruppe bilden.

Das Kleinsportfeld der Schule ist in den Pausenzeiten gesperrt, informiert Schulleiter Ulf Burmeister. „Auch der Bereich der Ganztagsschule ist vorläufig ausgesetzt, weil sich dort Schüler gruppenübergreifend begegnen würden.“ Eine Lösung werde derzeit gesucht. Das Humboldtgymnasium hätte keine ausfallenden Lehrer zu beklagen. Auf der Schülerseite könnten rund 10 bis 15 Kinder und Jugendliche nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, weil sie selbst oder Angehörige zu einer Risikogruppe gehören, so Burmeister. „Die genaue Zahl entscheidet sich, wenn die Betroffenen die entsprechenden Anträge eingereicht haben.“

Ulf Burmeister leitet das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Greifswald. Quelle: Bürgerliste

Kerstin Witte, Schulleiterin des Ostseegymnasiums, sagt, dass mit allen aktuellen Planungen immer ein wenig Unsicherheit verbunden sei. „Wir werden in den ersten vierzehn Tagen genau schauen, was läuft und was nicht.“ Eltern würden gebeten, das Schulhaus möglichst nicht zu betreten, um Kontakte zu minimieren; die Schüler der einzelnen Gruppen durch Wegeleitung und getrennte Pausenbereiche voneinander ferngehalten.

Wegen der Pandemie wird die geplante Kennenlernwoche aller Fünftklässler im Majuwi in Wieck ausfallen. Sie wird nun in der Schule und an verschiedenen Orten in Greifswald durchgeführt. „Normalerweise empfangen wir die Fünftklässler gemeinsam mit allen Schülern. Diese Veranstaltung muss dieses Jahr ausfallen, stattdessen werden die Fünftklässler alleine begrüßt“, erklärt Witte.

Von Katharina Degrassi, Martina Rathke und Christopher Gottschalk