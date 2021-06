So unsicher sind Greifswalds Fahrräder trotz Corona

Greifswald

Es gab eine Zeit, da galt Greifswald nicht nur als die Landeshauptstadt der Radfahrer, sondern auch als die Hauptstadt der Diebstähle von den Drahteseln. Auch wenn wohl jeder Greifswalder eine Geschichte zu geklauten Rädern erzählen kann, ist das nicht mehr so. Trotzdem sollte man in Greifswald immer ein gutes Schloss dabei haben. Denn die Statistik und ein Fall am Greifswalder Amtsgericht zeigen: Die Diebe machen nicht mal vor einer weltweiten Pandemie halt.

1580 Fahrräder wurden seit 2018 in Greifswald geklaut. Das sind 1,3 pro Tag, über neun in der Woche. Und hierbei handelt es sich nur um die Zahlen, die die Polizei kennt. Also die Diebstähle, die auch tatsächlich zur Anzeige gebracht werden. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen. Wer diesen Wert, 1580 gestohlene Räder, was etwa knapp unter 500 pro Jahr entspricht, für gering hält, dem sei die mittlerweile sehr bekannte Inzidenz empfohlen: In Statistiken wurden die gestohlenen Räder pro Jahr auf 100 000 Einwohner errechnet.

Greifswald ist Diebstahlhauptstadt im Land

Unangefochtener Spitzenreiter im vergangenen Jahr: Leipzig. Hier wurden 1539 Räder auf 100 000 Einwohner gestohlen. Platz zwei und drei belegen Münster und Halle (Saale). Greifswald würde sich in der Rangliste, die nur Großstädte berücksichtigt, zwischen Hamburg und Aachen auf dem 12. Platz einreihen. Die Inzidenz der Stadt am Bodden beträgt 815. Ein anderes Medium hat bereits die Inzidenzen für Rostock und Schwerin ausgerechnet. Die beiden größten Städte im Land bleiben mit 548 und 376 Fällen auf 100 000 Einwohner deutlich hinter Greifswald zurück.

Problematisch ist nicht nur die Menge der gestohlenen Fahrräder, sondern auch die Aufklärungsquote. Landesweit betrug die 2020 nur 11,3 Prozent. Jeder neunte Fahrraddieb konnte sich darauf verlassen, für seine Straftat nicht belangt zu werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Dieben in Greifswald durchaus um Mehrfachtäter, aber keine organisierte Bandenkriminalität, anders als zum Beispiel auf Usedom, handelt. Auf der Insel sind in den vergangenen Jahren besonders E-Bikes das lukrative Interesse von Dieben geworden.

Corona schreckt Diebe nicht ab

Was auch gegen die Bandentheorie von außen spricht, ist ein Vergleich der Diebstähle im vergangenen Jahr mit den Jahren 2019 und 2018. Selbst im vergangenen Jahr, als gewisse Bereiche der Diebstahlskriminalität aufgrund der Corona-Pandemie rückläufig waren, gab es auf das gesamte Jahr gesehen keinen nennenswerten Rückgang an gestohlenen Fahrrädern in Greifswald, resümiert die Polizei eine Auswertung der Zahlen.

Lediglich in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres 2021 sei festzustellen, dass weniger Fahrräder als in vergleichbaren Zeiträumen der Vorjahre gestohlen wurden. Das könne, so die Polizei, an geltenden Ausgangsbeschränkungen liegen oder an abschreckenden Fällen.

Ebay-Kleinanzeigen-Selbstbedienung am Hauptbahnhof?

Eines dieser abschreckenden Beispiele wurde erst vor kurzem am Greifswalder Amtsgericht verhandelt. Ein junger Mann aus Vorpommern-Greifswald soll im Herbst vergangenen Jahres einen Sattel und ein Hinterrad eines Rades gestohlen haben, das am Greifswalder Hauptbahnhof angeschlossen war. Sachschaden: 60 Euro. Damian D. ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. Mit den Vorwürfen konfrontiert, erzählt er von einem Käufer, den es bei Ebay Kleinanzeigen gegeben habe. Das Hinterrad wäre dort für 10 Euro angeboten worden. Wo? In einer Seitenstraße der Bahnhofstraße, genau wisse er das leider nicht mehr und könne das auch nicht mit Chatverläufen oder einem Kaufbeleg beweisen.

Beweise gegen ihn gab es jedoch mehrere. Ein Zeuge, der den Dieb beobachtete, rief intuitiv die Polizei und verfolgte den jungen Mann, der mit seiner Diebesbeute die geordnete Flucht Richtung Bahnhofstraße antrat. Hier wartete schon die Polizei auf ihn, erwischte ihn sozusagen auf frischer Tat. Wenige Minuten später ergab ein Abgleich von Hinterrad und Fahrrad am Bahnhof, dass es sich wohl eher nicht um einen abgesprochenen Kauf bei Ebay Kleinanzeigen, sondern eher eine illegale Selbstbedienung handelte.

Kein Rückgang von Diebstählen zu erwarten

Die Aussagen von dem Zeugen und einem der Polizeibeamten im Gericht, die fehlenden Beweise für einen Kauf und die Tatsache, dass in der Vergangenheit schon mehrere Verfahren gegen den Angeklagten gegen Auflagen fallengelassen wurden, zwangen den Richter zu einer Bestrafung: 600 Euro, oder 20 Euro in 30 Tagessätzen muss der junge Auszubildende zahlen. Ein Diebstahl, der aufgeklärt und verhindert werden konnte.

Auch wenn die Zahl der Diebstähle aktuell hinter den Vorjahren zurückbleibt, rechnet die Polizei wieder mit einem ähnlichen Niveau wie 2018, 2019 und 2020.

Von Philipp Schulz