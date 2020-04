So verändert die Corona-Krise den Greifswalder Immobilienmarkt

Greifswald

Schockt die Coronakrise den Greifswalder Immobilienmarkt? Kurzarbeit, Kontaktsperren und Unsicherheit könnten die Preise fallen lassen, lautet ein Szenario, das Analysten für Deutschland berechnet haben. Doch in Greifswald ist davon kaum etwas zu spüren.

„Der ,Immobilientourismus´ geht zurück. Das heißt, dass die Anzahl der Besichtigungen sinkt, gleichzeitig brauchen wir aber weniger Treffen, um eine Zusage zu bekommen“, sagt Christian Fehlhaber vom gleichnamigen Immobilienbüro. Eine vorsichtigere Nachfrage bestätigt Erwin Hübner, Geschäftsführer von Immobilien-Hübner. „Das liegt sicher auch daran, dass manche Bank jetzt vorsichtiger bei der Kreditvergabe agiert.“

Anzeige

Corona-Krise hat keinen Einfluss auf Verkaufspreise

Auf die Höhe der Verkaufspreise für Grundstücke und Wohneigentum hätte die Coronakrise derzeit keinen wahrnehmbaren Einfluss, sagt Hübner. Dass die Preise in den kommenden Wochen um bis zu ein Viertel sinken, wie es das Analysehaus Empirica berechnet hatte, sieht Hübner in Greifswald nicht. Viele Käufer arbeiten an der Universität, Einrichtungen wie dem Max-Planck-Institut oder bei großen Firmen wie Cheplapharm.

Weitere OZ+ Artikel

„Das sind im Großen und Ganzen sichere Jobs. Fallende Preise würden wir erst dann erleben, wenn die Arbeitslosigkeit steigt“, schätzt Hübner ein. Investoren, die Verträge geschlossen und Geld ausgegeben haben, würden den Preis für die Immobilie nun nicht senken.

Makler: Sinkende Preise sind „totaler Quatsch“

In einer Phase, in der das öffentliche Leben heruntergefahren ist und Menschen viel Zeit zu Hause verbringen, beschäftigten Käufer sich fokussierter mit Angeboten auf dem Markt. So gebe es einen Wunsch nach Häusern auf den Ferieninseln der Region, weil der Auslandsurlaub in diesem Jahr wegen möglicher Reisebeschränkungen auszufallen droht, erklärt Sven Hasl, Geschäftsführer von sh-Immobilien.

„Ein Haus wurde sogar ungesehen gekauft. Wir haben auch Objekte, die jetzt reserviert wurden – die Reisesperre in unser Bundesland verhindert derzeit die Besichtigung.“ Im Bereich der Inseln registriert Hasl „viele Anfragen.“ Sinkende Grundstückspreise? „Das ist totaler Quatsch.“

Bewegung auf dem Markt durch steigende Geburtenzahlen

Zwar sei es noch viel zu früh für abschließende Prognosen, aber die Preise könnten eher steigen denn fallen, sagt Jens Birnbaum, Geschäftsführer von Birnbaum Real Estate Management, weil Immobilien eine relativ sichere Investition für Kapital sind. Eine weitere Entwicklung: Hotelbesitzer und Unternehmer, die zugleich Ferienwohnungen besitzen, wollten diese derzeit verkaufen, um die finanzielle Durststrecke durch die von der Landesregierung angeordneten Hotelschließungen zu überstehen.

„Es könnte zudem sein, dass Bewegung auf den Immobilienmarkt kommt, falls durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus die Zahl der Scheidungen oder Geburten steigt“, schätzt Jens Birnbaum ein.

Mehr zum Thema:

Von Christopher Gottschalk