Trotz etlicher Bedenken im Vorfeld hielten die Greifswalder Kirchgemeinden St. Nikolai und St. Joseph am Gottesdienst am Heiligabend auf dem Marktplatz fest und mehr als 400 Personen kamen. Innerhalb der Absperrung hielten sich nach Angaben der Ordner etwa 320 Personen auf. Sie trugen Masken und hielten Abstand zueinander. Mehr als 100 Menschen folgten dem Gottesdienst außerhalb der Absperrung, die meisten wohl aus dem Bedürfnis heraus, zu enge Kontakte zu vermeiden oder weil sie sich nicht registrierten wollten.

Jacobigemeinde sagte Teilnahme ab

Im Vorfeld hatte es langwierige Debatten gegeben, ob der Gottesdienst stattfinden oder abgesagt werden soll. Die Jacobi-Gemeinde, die ursprünglich Mitveranstalter sein sollte, sagte ihre Beteiligung ab, weil sie das Infektionsrisiko für die Besucher als zu hoch einschätzte.

Bischof: „Es ist gut, die Verbindung zueinander zu spüren“

Auf die Sorgen im Vorfeld ging auch Bischof Tilman Jeremias in seiner Predigt ein, erklärte, warum man an der Veranstaltung festgehalten habe, obwohl andernorts etliche Gottesdienste, auch unter freiem Himmel, abgesagt wurden. „Es ist gut, die Verbindung zueinander zu spüren und die Verbindung zu Gott, der heute in unserem Inneren geboren werden möchte.“

Ulrich Bittner, der als Ordner für die Jacobikirche am Gottesdienst teilnahm, sagte: „Ich finde gut, dass der Gottesdienst stattfindet, weil wir dadurch nicht nur für uns sind, sondern spüren können, dass das Fest mehr ist, ein großes Glaubensbekenntnis, das in die Gesellschaft hineinwirkt.“

Zu den Zuschauern gehörte auch Antje Gallert. „Ich finde es schön, dass ich mit meiner Familie hier sein kann. Es ist eine wundervolle Atmosphäre und gehört zu Weihnachten einfach dazu“, so die 41-jährige Greifswalderin. Besorgt sich anzustecken, sei sie nicht. „Wir sind draußen an der frischen Luft, alle tragen Mundschutz“, so Antje Gallert.

Ende nach 35 Minuten ohne Zwischenfälle

Während des etwa 35-minütigen Gottesdienstes wurde die Weihnachtsgeschichte erzählt und vorgespielt, es wurde auf der Bühne gesungen, Fürbitte gehalten und das Vaterunser gesprochen. Nach Ende der Veranstaltung wurden die Teilnehmer gebeten, die Veranstaltung unter Einhaltung des Abstandes in Richtung Markt zu verlassen.

