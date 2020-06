So verschönern lokale Vereine die Feldwege in Karlsburg und Züssow

Karlsburg

Der Wind spielt mit dem Getreide. Singvögel wippen auf dünnen Zweigen in den Wipfeln knorriger Bäume. Gehölze und Blumen säumen den Weg. Wer die Natur liebt, den zieht es ins Freie. Dorthin, wo der Himmel schier grenzenlos ist, aufs platte Land zwischen den Ortschaften. In den Gemeinden Karlsburg und Züssow etwa haben Spaziergänger viel Raum fürs Seele baumeln lassen. Unzählige Pfade führen durch die offene Landschaft oder den Wald. Allein das 422 Hektar große Naturschutzgebiet Karlsburger und Oldenburger Holz weist ein dichtes Netz an Verbindungen auf. Doch das Wissen darüber ist nicht mehr breit gestreut. Ein Schatz, der neu entdeckt werden will.

„Wir wollen die Wege zwischen den Dörfern wieder aufwerten, wollen sie begehbar und erlebbar machen“, sagt Sebastian Weiland, Gründungs- und Vorstandsmitglied im Verein Kunst und Natur Steinfurth. Den Impuls für das seit Februar 2019 mit Geldern der EU und der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung geförderte Projekt „Naturnahe Feldwege“ habe es bei einem Treffen interessierter Einwohner und Vertreter von Institutionen, Vereinen und Unternehmen bereits 2017 gegeben. „Das Treffen zeigte eine hohe Bereitschaft, sich kulturell, sozial und umweltbewusst zu engagieren“, sagt Weiland. Mit dem Naturschutzbund ( NABU) wurde zugleich ein professioneller Projektträger gefunden: Morgana Wätjen koordiniert hier die Inhalte und Aktivitäten.

Rote Knorpel und Austbeern

Und die können sich sehen lassen. „Wir haben innerhalb des Projekts schon an die 100 Bäume gepflanzt“, sagt Sebastian Weiland. Der Gärtner engagiert sich im Verein Kunst und Natur nicht nur für den Waldsaumgarten in Steinfurth und den Streuobst-Sortengarten in Ranzin, sondern betreut obendrein auch die Streuobstgruppe des NABU in unserer Region. Jetzt bei den Baumpflanzungen verstärkt auch die Wege übers Land in den Fokus zu nehmen, ist für ihn nur folgerichtig. „Uns geht es dabei vor allem um alte, regionaltypische Obstsorten“, sagt Weiland und baut dabei auf die finanzielle und tatkräftige Unterstützung der Einheimischen.

Dagmar Groth, Sieglinde Lübke und Lore Passel von der Volkssolidarität schätzen den Feldweg vom Dorf in den Wald. Deshalb wollen auch sie sich an der Baumpatenschaft beteiligen. Im Hintergrund Sebastian Weiland. Quelle: Petra Hase

Mit Erfolg. Ernst-Joachim Freyse, Vorsitzender des Karlsburger Imkervereins, steht für die erste Baumpatenschaft innerhalb des Projekts. „Büttners Rote Knorpel“ wurde 2019 am Kirschenweg gepflanzt und gedeiht prächtig. Wie auch andere Baumspenden, die dort folgten. Etwa die „Austbeern“ von Familie Schubert oder der Pommersche Krumstiel von der Finc Foundation. In diesem Frühjahr kam ein Apfelbaum von Dr. Frank Laube sowie eine Kirsche von Freyses Sohn Sebastian hinzu. Der wohne zwar am Rhein, erzählt sein Vater. Doch mit der Baumpatenschaft habe er eine große Heimatverbundenheit bewiesen, kommentiert Sebastian Weiland anerkennend die Spende. 50 Euro oder gern mehr sollte jemand stiften, will er sich als Pate einbringen.

Neue Bänke zum Verweilen

Denn im Herbst sollen weitere Gehölze in den Boden kommen. Die Ortsgruppe der Volkssolidarität hat sich daher bereits entschieden, das Projekt zu unterstützen. „Wir sind ja sehr daran interessiert, dass hier alles so schön wächst“, sagt Vorsitzende Sieglinde Lübke. Die Sportgruppe der Volkssolidarität etwa nutze regelmäßig den Kirschenweg zum Nordic Walking. Aber nicht nur.

Auch die ehemalige Kitaleiterin Dagmar Groth wandert gern mit Gleichgesinnten in den Wald zum Rastplatz „Zur Spinne“. Vorbei an jenem „Hartmannapfel“, den die Kita-Kinder vor zwei Jahren mit anpflanzten. Das war noch vor Projektbeginn. Seit neuestem steht nun zur Freude von Groth und anderen eine robuste Bank zum Verweilen neben diesem Baum. Dafür habe der Nepziner Markus Metzger gesorgt, erzählt Weiland. Ziel sei es, mindestens zehn Bänke an verschiedenen Standorten neu aufzustellen.

Mit Bahn und Rad zum Bodden

„Schon jetzt gibt es ja in jedem Ortsteil der Gemeinde eine Bank“, sagt Bürgermeister Mathias Bartoszewski. Der Steinfurther Künstler ist vom Feldwege-Projekt sehr angetan, denn es besitze unheimlich viel Potential. Dabei gehe es nicht nur um die Möglichkeiten der Naherholung, sondern auch des Erlebens von Kultur und Denkmalpflege – für Einheimische, aber auch für Touristen.

Die Idee: „Man steigt in Zinnowitz mit dem Rad in die UBB bis Züssow, radelt dann nach Ranzin, um sich den Streuobstgarten und die Ausstellung in der Kirche anzusehen, fährt weiter durch das Naturschutzgebiet nach Karlsburg, besichtigt Schloss und Schlosspark, um danach die Kirchenruine in Steinfurth aufzusuchen und unsere neue Galerie im Treckerschuppen zu besichtigen“, stellt Bartoszewski eine mögliche Route vor. Enden müsse sie dort nicht, denn über weitere Wege könne man auch gut zu Schloss Ludwigsburg bis hin zum Bodden gelangen.

Befahrbarkeit bleibt ein Thema

Klingt gut, bedarf aber noch vieler Mühen. Denn die Attraktivität von Wegen hängt nicht nur an Obstbäumen und Bänken, die sie säumen. „Um ein Netz an Verbindungen zu erstellen, müssen wir uns auch die Befahrbarkeit der Wege anschauen“, sagt Morgana Wätjen. Während Spaziergänger eher wenig Probleme mit Feldwegen haben, sieht das bei Radwanderern ganz anders aus. Dabei gäbe es unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen. Denn natürlich werden die Strecken auch von Landwirten, der Forst oder Jägern genutzt.

Mit Sand oder Schotter kommen die – im Gegensatz zu Radlern – ganz gut klar. Und letztlich sei es oft eine finanzielle Frage, wie etwas verbessert werden kann. Weiland ist es daher wichtig, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben. Die Veranstaltung im März mit dem NABU im Gemeindehaus Karlsburg unter dem Motto „Auf alten Wegen in die Zukunft“ sei ein guter Auftakt gewesen. Dabei werde es nicht bleiben. Auch Kurse, wie etwa der zur Sortenerhaltung durch Obstbaumveredlung, der wegen der Corona-Einschränkungen im April ausgefallen ist, werden sicher eine Fortsetzung finden.

Feldwege In ganz Deutschland vollzieht sich seit den 1950er-Jahren ein stetiger Verlust von Feldwegen, Wegrändern und Saumstrukturen im Zuge der landwirtschaftlichen Intensivierung. Im Gebiet der Stadt Greifswald und umliegender Gemeinden konnten bislang über 40 Flurstücke, insgesamt rund 50 Kilometer, identifiziert werden, die einst als Wege ausgewiesen, in der Fläche aber ganz oder teilweise verschwunden sind. Der NABU hat dazu einen Bericht verfasst. Dabei gelten unbefestigte Feldwege aus ökologischer Sicht besonders wertvoll für den Erhalt lokaler Artenvielfalt. Sie bieten vielfältige Lebensbereiche auf engstem Raum und stellen Vernetzungselemente zwischen einzelnen Biotopen und Habitaten für Tier- und Pflanzenarten dar. Darüber hinaus sind die Wege aber auch Verbindungswege zwischen Ortschaften und prägende Elemente der Kulturlandschaft mit einem hohen Wert für die Naherholung und den Denkmalsschutz und somit für den nachhaltigen naturnahen Tourismus im ländlichen Raum.

