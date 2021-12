So will die Unimedizin Greifswald den Klinik-Kollaps verhindern

Greifswald

Es ist ein kleiner Lichtblick in diesen Zeiten und könnte vor allem die Situation auf den Intensivstationen der Unimedizin erheblich entspannen: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt das Klinikum nun auf eine besondere Behandlungsmethode. Mit der sogenannten monoklonalen Antikörpertherapie sollen schwere Verläufe verhindert und so das Krankenhaus auch entlastet werden.

Bei den Antikörpern handelt es sich um spezielle Eiweiße, die im Labor erzeugt werden. Sie unterbinden, dass die Viren in menschliche Zellen eindringen und stoppen somit die Virusvermehrung. Seit dieser Woche wird die Antikörpertherapie an der Universitätsmedizin Greifswald in einer extra dafür eingerichteten Ambulanz angeboten.

Therapie bereits ab 12 Jahren möglich

„Die ambulante Therapie richtet sich vor allem an Menschen mit einer leichten bis moderaten COVID-19-Erkrankung“, erklärt Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp, Leiter des Corona-Krisenstabes an der Unimedizin Greifswald. Das bedeutet, dass die Antikörper-Therapie nicht mehr angewendet werden kann, sobald ein mit Corona infizierter Patient bereits stationär oder intensivmedizinisch behandelt wird.

„Idealerweise setzt die Antikörper-Therapie bis zu sieben Tage nach Symptombeginn an. Möglich ist sie bereits ab einem Alter von 12 Jahren und einem Körpergewicht ab 40 Kilogramm. Mit der Therapie, die auch für an COVID-19 erkrankte schwangere Frauen geeignet ist, sollen möglichst schwere Krankheitsverläufe und Klinikaufenthalte vermieden und somit auch der stationäre Bereich entlastet werden“, erklärt Hahnenkamp weiter.

Klaus Hahnenkamp ist Leiter des Krisenstabes an der Universitätsmedizin Greifswald und Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin. Quelle: UMG Greifswald

Patienten können nach Anwendung nach Hause

Die Anwendung erfolgt per einmaliger Infusion. Das nehme etwa eine halbe Stunde in Anspruch. Anschließend sei eine ein- bis zweistündige Ruhephase vorgesehen. Danach können die Patienten wieder nach Hause. Für die Anwendung der Antikörper-Therapie an der Unimedizin müssen jedoch einige Kriterien erfüllt sein: So darf der positive PCR-Test nicht älter als sechs Tage sein. Die Patienten haben keine Sauerstofftherapie, keine Atemnot und keine Brustschmerzen, sind mindestens 12 Jahre alt und wiegen mindestens 40 Kilo. Zudem dürfen sie nur milde Symptome wie Fieber, Husten und Halsschmerzen aufweisen. Außerdem müsse gewährleistet sein, dass sie alleine zu Hause zurechtkommen.

Auch sollen die mit Corona infizierten Personen, die für eine Antikörper-Therapie infrage kommen, mindestens über einen Risikofaktor für einen schweren Verlauf verfügen. Dazu zählt beispielsweise Übergewicht, Diabetes, chronische Lungenerkrankungen einschließlich Asthma, chronische Nieren- oder Lebererkrankungen, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder Menschen, die an Tumoren erkrankt sind. Auch Patienten über 60 Jahre ohne Vorerkrankungen können diese Therapie erhalten, sollten sie sich mit dem Virus infiziert haben und nur leichte Symptome aufweisen.

Antikörper-Therapie wird bundesweit bereits angewendet

Die Checkliste befindet sich auf der Homepage der Universitätsmedizin auf www.medizin.uni-greifswald.de. Sobald diese ausgefüllt ist, können sich die Patienten per E-Mail an sepsis@uni-greifswald.de wenden. Die Antikörpertherapie-Ambulanz befindet sich im Haus G, im Erdgeschoss und ist mit einem Termin nur über die Rückseite über die Anklamer Landstraße auf der Höhe der Bushaltestelle Klinikum zu erreichen. Der Zugang ist nicht barrierefrei. Die im November zugelassene Antikörpertherapie gilt als ein vielversprechendes Konzept zur Behandlung von COVID-19 und wird bundesweit vielerorts angewendet. Auch das Kreiskrankenhaus Wolgast setzt seit der vergangenen Woche auf diese Behandlungsmethode.

Derzeit werden an der Unimedizin 16 Menschen mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt. Ende November gab die Klinik bekannt, alle planbaren und verschiebbaren Eingriffe auszusetzen. Die Intensiv-Kapazitäten stünden damit für Notfälle, onkologische Patienten und Covid-Erkrankte mit schweren Verläufen zur Verfügung, hieß es in einer Mitteilung. Durchgeführt werden auch Operationen, deren Verschiebung zu einer Lebensverkürzung führen würde. Neu ist auch die 2G-Regelung für den Patientenbesuch. So erhalten lediglich genesene sowie vollständig geimpfte Besucher Zutritt ins Haus. Zudem gilt die Regelung: ein Besucher pro Patient und Tag.

Von Christin Lachmann