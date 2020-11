So wird Weihnachtsstimmung in die Innenstädte von MV gezaubert

Rostock/Greifswald

Trotz der Absage von Weihnachtsmärkten soll es in Mecklenburg-Vorpommerns Innenstädten in den Adventswochen nicht zappenduster werden. In Rostock werden zum Beispiel zusätzlich zur traditionellen großen Weihnachtstanne auf dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz beleuchtete Weihnachtsbäume in der Innenstadt verteilt, wie die Großmarkt Rostock GmbH mitteilte.

Das kommunale Unternehmen ist eigentlich für die Organisation von Norddeutschlands größtem Weihnachtsmarkt zuständig, der dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Mit den Extra-Bäumen soll trotz Veranstaltungsausfall weihnachtliche Stimmung im Zentrum von Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt garantiert werden, wie es hieß.

Anzeige

Weihnachtsstimmung in den Innenstädten von MV

Vielerorts, wie etwa in Schwerin, wurden an Geschäften bereits Lichter angebracht. Auch Stralsund versucht nach Worten von Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) mit vereinten Kräften von Stadtverwaltung, Unternehmen und Bürgerinitiative im Rahmen des rechtlich Möglichen ein wenig Weihnachtsflair in die Stadt zu zaubern. „Dazu gehört zum Beispiel der große geschmückte Weihnachtsbaum auf dem Alten Markt und die festliche Beleuchtung der Einkaufsstraßen.“

Von diesem Donnerstag an sollen zudem nach und nach jeweils sieben Meter hohe, beleuchtete Weihnachtssterne im gesamten Stadtgebiet aufgestellt werden. Außerdem seien zehn zusätzliche beleuchtete Weihnachtsbäume geplant, sagte Stadtsprecher Peter Koslik.

Lesen Sie auch

Hoher Weihnachtsbaum in Greifswald

In Greifswald wurde eine 16 Meter hohe Tanne aufgestellt - ausgewählt aus acht gleich gut gewachsenen Bäumen, wie Stadtsprecherin Franziska Vopel sagt. „Es ist eine wundervolle Tradition, dass die Greifswalder Kinder in der Vorweihnachtszeit den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz schmücken. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Kinder in diesem Jahr leider nicht dazu eingeladen werden.“

Einige Kindergärten hätten dennoch gebastelt. Das Weihnachtsmarktteam der Stadtverwaltung und die Greifswalder Feuerwehr hängten am Mittwoch den Baumschmuck in die Tannenzweige. Ab dem ersten Advent sollen die 300 Lichter, der goldene Weihnachtsstern an der Tannenspitze und die gebastelten Weihnachtsanhänger an dem Weihnachtsbaum leuchten. Außerdem würden der historische Marktplatz und die Einkaufsstraße wie in den Vorjahren mit Weihnachtslichtern geschmückt.

Von RND/dpa