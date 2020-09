Greifswald

Mit Reifen kennt Jutta Pompöse sich aus. Profiltiefe, Risse, Materialunterschiede … Schon als Kind hantierte sie mit Schläuchen aller Art, half ihrem Vater in der Werkstatt. „Ich habe Luft aufgepumpt oder andere Arbeiten erledigt. Es machte mir schon frühzeitig Spaß“, sagt die 62-Jährige, die Expertin im Reparieren von Pneus ist.

Seit 2006 führt sie die Geschäfte der Reifen- und Vulkanisierwerkstatt in der Wollweberstraße gegenüber der alten Frauenklinik. Ein Traditionsbetrieb mit Bestandsschutz mitten in der Greifswalder Altstadt. Ganz allein wuppt die nur 1,48 Meter große Frau hier alle Arbeiten mit den schweren Autorädern, wuchtet sie auch aus. Doch zum Jahresende ist Schluss, verabschiedet sich die Unternehmerin ein für allemal von ihren Kunden.

Günter Scheunemann, Vater der jetzigen Inhaberin, in der Reifenwerkstatt, die in der Wollweberstraße ihr Zuhause hat. Quelle: privat

Zweimal zwei Monate Arbeit

Die Entscheidung hat Jutta Pompöse sich nicht leicht gemacht. Immerhin ist sie praktisch mit der Firma großgeworden. „Doch es geht nicht mehr“, sagt sie. Ihr Handwerk ist vom Aussterben bedroht. „Wer einen kaputten Reifen hat, kauft meistens neu, auch wenn der alte noch gut zu reparieren ginge“, erklärt sie. „Nur vom Räderwechseln kann man auf Dauer schwerlich leben. Das ist zweimal im Jahr für jeweils zwei Monate Arbeit“, erzählt sie. Mit ihrer Ein-Frau-Firma sah sie sich zuletzt gezwungen, in diesen vier Monaten so viel Geld zu verdienen, dass sie übers Jahr kommt. „Zum Glück habe ich ja noch meinen Mann …“ Seit einem Jahr im Ruhestand greife er ihr auch mal unter die Arme.

Vater übernahm die Firma 1963

Die kleine Vulkanisierwerkstatt auf dem Hof befindet sich hinter ihrem Wohnhaus, in dem schon die Eltern Brunhilde und Günter Scheunemann lebten. „Als Vater nach Kriegsende nach Greifswald kam, lernte er den Beruf des Vulkaniseurs, machte 1956 seinen Meister und übernahm die Firma schließlich 1963 von seinem Vorgänger“, erzählt die zierliche Frau. Auch ihre Mutter arbeitete als kaufmännische Angestellte im Betrieb. Das genaue Gründungsjahr der Werkstatt kenne sie leider nicht, Dokumente seien abhandengekommen. „Doch so viel ich weiß, gehörte sie schon in den 1930er-Jahren zur Opel-Werkstatt Gruhl“, sagt sie.

Der Betrieb hat Bestandsschutz. Eigentlich sollen Firmen wie diese längst aus der Altstadt verschwunden sein. Quelle: Petra Hase

Tochter stand im Kinderwagen auf dem Hof

In die Fußstapfen ihres Vaters, der aus Hinterpommern stammte, wollte Jutta Pompöse trotzdem nicht treten. Dass es doch so kam, war eher einem Zufall geschuldet: „Ich lernte nach der Schule den Beruf der Arzthelferin. Mein Traumberuf! Ich wollte unbedingt etwas Medizinisches machen“, blickt sie zurück. Doch als ihre erste von zwei Töchtern 1979 geboren wurde, bekam sie in Greifswald keinen Krippenplatz, musste länger zu Hause bleiben, als ihr lieb war.

Also stieg sie übergangsweise in die Firma ihres Vaters ein – und blieb ihr gesamtes Arbeitsleben. „Meine Tochter stand anfangs im Kinderwagen auf dem Hof oder in der Werkstatt, während ich mich um die Büroarbeit und Betreuung der Kunden kümmerte. Das ging mit Kind problemlos“, denkt Jutta Pompöse an die Anfangsjahre zurück. Seite an Seite mit ihrem Vater sowie weiteren Angestellten fuchste sie sich in die Geheimnisse des Handwerks ein, besuchte einen Buchführungslehrgang und Fortbildungen, so dass ihr später nach einer Prüfung der Meister zuerkannt wurde. Trotzdem half Günter Scheunemann seiner Tochter auch noch im Ruhestand. „Er ist praktisch in der Werkstatt gestorben. Das war im Dezember 2010, da war er schon über 80 Jahre alt“, erzählt sie.

Günter Scheunemann übereignete die Firma seiner Tochter 2006, dennoch unterstützte er sie bis zu seinem Tod Ende 2010. Innerhalb von zwei Monaten verlor Jutta Pompöse nicht nur ihren Vater, sondern auch ihre Mutter. Quelle: privat

Räder vom Handwagen bis zum Rasentraktor

In den Werkstatträumen riecht es nach Gummi. Während in der Ecke kleine Räder von Schubkarren, Rasentraktoren oder Handwagen auf die Reparatur warten, türmen sich in den Regalen Autoreifen. „Ich habe viele Stammkunden, die uns seit Jahren die Treue halten. Ich lagere für sie die Räder ein.“ Sagt’s und bekommt Besuch: Manuela Borgwald (52) aus Levenhagen braucht zwei neue Reifen für den Autohänger. Als sie hört, dass Jutta Pompöse zum Jahresende schließt, reagiert sie entsetzt: „Aber das kannst du uns doch nicht antun!“ Schon zu DDR-Zeiten sei ihre Familie hier Kunde gewesen, „ließ große Treckerreifen und Schläuche reparieren“.

Riesige Maschinen für Traktorenreifen

„Die Landwirtschaft“, so Jutta Pompöse, „war früher unser Hauptgeschäft. Die 38-Zoll-Reifen der Traktoren waren damals größer als ich“, denkt sie an ihre Kindheit zurück und lacht herzhaft. „Damals standen hier vier Riesenmaschinen für die großen Reifen, aber wir haben auch Förderbänder repariert. Besonders viel zu tun gab es immer in der Erntezeit, da ging häufig etwas kaputt.“ Pneus von Pkw indes seien zu DDR-Zeiten in den Serviceräumen eher selten aufgetaucht.

Am häufigsten defekt: Räder hinten rechts

Mit der politischen Wende habe sich das Geschäft verändert. Instandsetzungen für Bauern gingen zurück, andere Kunden kamen. „In den 1990er-Jahren herrschte rege Bautätigkeit in Greifswald, da hat man sich mal schnell auf der Straße etwas eingefahren“, erzählt Jutta Pompöse. „Schrauben, Nägel, spitze Steine, Löffel, Schlüssel, ja sogar einen Zahnarztbohrer hatten wir mal. Und meistens war es das Rad hinten rechts“, sagt sie und hat auch gleich eine passende Erklärung dafür: „Häufig liegt am Straßenrand so eine Gefahr. Mit dem linken Rad fahren Sie drüber. Der Nagel kippt hoch und zack, haben Sie es sich hinten rechts eingefahren.“ Die Reparatur sei meistens kein Problem, „vorausgesetzt, das Loch ist in der Lauffläche, also mittig“, betont sie.

Kalt- oder Heißreparatur

Das Vulkanisieren ist ihr in Fleisch und Blut übergegangen, wobei es zwei Methoden gebe, sagt die Fachfrau: „Bei langsamen Reifen funktioniert die Kaltreparatur, bei schnellen muss es heiß vulkanisiert werden.“ Felge vom Reifen trennen, Schadensstelle reinigen, von unten eine Art Gummipfropfen einführen, Reparaturpflaster drauf, pressen, fertig … lautet die vereinfachte Darstellung.

Allerdings: „Heutzutage werden die Kunden ganz verrückt gemacht, ihnen wird suggeriert, dass es besser sei, einen neuen Reifen zu kaufen als den alten reparieren zu lassen“, bedauert Pompöse. Dabei halte ein Satz Räder Pi mal Daumen 50 000 Kilometer, auch mit fachmännisch repariertem Loch. Da manche Autowerkstätten jedoch keinen Vulkaniseur mehr haben, sei ein Kauf schnell getan. Allerdings gebe es auch Werkstätten in Greifswald, mit denen sie gut kooperiere.

Tierpark gehört zu den Stammkunden

Dennoch bestimmte in letzter Zeit fast nur noch der Reifenwechsel ihren Werkstatt-Rhythmus. Autofahrer kennen die Faustregel: Von O bis O – von Ostern bis Oktober Sommerreifen, danach die Winterausführung mit mehr Profil. Doch auch dies eine endliche Geschichte: „Immer mehr Autofahrer kaufen Ganzjahresreifen“, sagt Pompöse. Verübeln könne sie es ihnen nicht. Während sie ihren Blick durch die Werkstatt schweifen lässt, kommt Zootierpfleger Holger Wegelt. Auf seinem Handwagen: defekte Schubkarrenräder aus dem Heimattierpark um die Ecke. „Wir kommen regelmäßig hierher, die Reparatur geht immer zügig, Frau Pompöse ist immer nett“, lobt er und bedauert die nahende Schließung der Firma. Eine Alternative? „Mal schauen“, sagt er.

