Seit der Kommunalwahl 2019 ist Torsten Maaß Bürgermeister von Wackerow. In der Gemeindevertretung hat indes seine Bürgergemeinschaft nur fünf Sitze. Sechs haben CDU, AfD und Einzelbewerber Thomas Propp, die in der Regel miteinander abstimmen. Dieses Bündnis befürwortet einen über 32 Hektar großen Solarpark an den Bahngleisen Greifswald–Stralsund.

Allerdings ist CDU-Gemeinderat Arne Christiansen einer der Investoren und darf daher nicht über den Bebauungsplan fürs Kraftwerk abstimmen. Auf der letzten Sitzung gab es vier Ja- und fünf Nein-Stimmen, Frank Heitmann (AfD) fehlte entschuldigt. Der B-Plan ist abgelehnt.

Die OZ sprach mit Torsten Maaß über die Beweggründe der Bürgergemeinschaft.

„In diesem Bereich liegen die fruchtbarsten Äcker der Gemeinde“

OSTSEE-ZEITUNG: Der alternative Nobelpreisträger Michael Succow hat einmal gesagt, dass Photovoltaik die aktuell beste Möglichkeit zu Gewinnung grüner Energie ist. Deutschland steigt aus der Kernenergie und der Kohle aus. Warum ist die Bürgergemeinschaft trotzdem gegen den Solarpark? Weil er nahe Häusern gebaut werden soll?

Torsten Maaß: Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Die Tragweite unserer Entscheidung ist uns bewusst. Wir haben uns diese nicht leicht gemacht und uns intensiv mit der Thematik beschäftigt. Übrigens: Michael Succow betont auch immer wieder die Wichtigkeit der Erhaltung von natürlich fruchtbarem Ackerland und die Vermeidung von Nutzungskonflikten – auch energetischen. Im Bereich des B-Plans für das Solarkraftwerk befinden sich die fruchtbarsten Äcker unserer Gemeinde, um nur einen Kritikpunkt zu nennen.

Mit dem Solarpark würden die „Ruinen“ von Doris Diner verschwinden, das Gelände gehört Arne Christiansen. Wäre das nicht gut für das Ortsbild?

Sicher. Die Entsorgung ist Sache des Eigentümers und kann auch ohne den Bau eines Solarkraftwerks erfolgen. Dass man seine Pflichten wahrnimmt, sollte die Grundlage für jede Diskussion sein und nicht als etwas Besonderes gelten.

Der Investor verspricht etwa 60 000 Euro Gewerbesteuern. Ist das kein Anreiz?

Die Gemeinde Wackerow wäre nicht die erste Gemeinde, die sich mehr Gewerbesteuern verspricht, als sie am Ende wirklich bekommt. Unsere Bedenken kennen die Investoren seit dem Ende der öffentlichen Auslegung des B-Plans im September 2020.

Die erwähnte Gewerbesteuer wurde uns erst nach mehrmaliger Aufforderung eine gute Woche vor der Abstimmung am 2. Februar bekannt gegeben nach knapp zwei Jahren Planung. Eine seriöse und professionelle Entscheidung findet nicht kurzfristig auf Zuruf statt. Wir machen unsere Ablehnung nicht nur an einer Zusage zu einer Risikoeinnahme wie der Gewerbesteuer fest. Am Ende haben wir als Gemeinde Planungshoheit.

Keine vertrauensvolle Zusammenarbeit für das Projekt

Gibt es noch Möglichkeiten, die Bürgergemeinschaft umzustimmen?

Die Investoren haben die in den Stellungnahmen aufgeführten Bedenken bei Weitem nicht ausreichend berücksichtigt. Weder sie noch die Abgeordneten, die schon vor der Wahl 2019 Mitglieder der Gemeindevertretung waren, konnten uns vom Bau und dem Nutzen für unsere Gemeinde überzeugen.

Der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan wurde im März 2019 gefasst. Hier hat man zwei Monate vor der Kommunalwahl mutmaßlich versucht, Tatsachen zu schaffen. Das einer der Investoren seit Mai 2019 Mitglied der Gemeindevertretung ist und die Gelegenheit genutzt hat, uns politisch unter Druck zu setzen, war sicher ungünstig. Vertrauensvolle Zusammenarbeit ist eine Grundvoraussetzung, um ein Projekt in der Größenordnung eines Solarkraftwerks umzusetzen.

Ausgleichsmaßnahmen müssten in der Gemeinde erfolgen.

Welche Bedenken müssten denn besser berücksichtigt werden, können Sie Beispiele nennen?

Das Solarkraftwerk befindet sich in direkter Nachbarschaft von Wackerow und Dreizehnhausen und mindert die Attraktivität des Wohnumfeldes. Es liegt in zentraler Lage zwischen den Orten Groß Kieshof, Immenhorst, Neuenkirchen, Wackerow, Dreizehnhausen und Steffenshagen und stellt einen erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild im Norden von Greifswald dar. Die Ausgleichsmaßnahmen sollen in Relzow und nicht in unserer Gemeinde erfolgen. Eine Eingrünung der Solarflächen und Wildkorridore sind ebenfalls nicht vorgesehen. Der Standort des Solarkraftwerks könnte letztlich auch die mögliche Entwicklung des Bahnhaltepunkts in Wackerow verhindern.

Ein Problem ist sicher das Fehlen eines Flächennutzungsplans, in dem mögliche Gebiete für Wohnen, für Gewerbe, für Landwirtschaft usw. ausgewiesen werden, um so die Entwicklung zu steuern. Wie ist der Stand?

Gegenwärtig verfügen wir lediglich über einen 20 Jahre alten Entwurf eines Flächennutzungsplans. Er ist in der Regel Voraussetzung für B-Pläne. Die Gemeinde Wackerow konnte keinen F-Plan finanzieren. Nach 20 Jahren Verschuldung und vier gescheiterten Fusionsversuchen ist es nicht verwunderlich, dass es faktisch keine strategischen Planungen in unserer Gemeinde gibt.

Bedenken in persönlichen Gesprächen

Das ist ein Grund für die Ablehnung des Solarkraftwerks?

Ja, die Bürgerbeteiligung bei den Anhörungen zum B-Plan war zurückhaltend, was wir nicht unbedingt als Zustimmung werten. Bürger haben in vielen persönlichen Gesprächen Bedenken geäußert und eine gewisse Resignation in puncto Mitbestimmung. Unser Ziel ist es, im Interesse unserer Einwohner zu handeln, uns nicht von Eigeninteressen leiten zu lassen und so aktiv etwas gegen den Politikverdruss zu unternehmen.

„Standortwahl orientiert sich nur an finanziellen Erwartungen der Investoren“

Sie streben eine Wiederaufnahme der Debatte und am Ende einen Beschluss zum F-Plan an?

Ein verbindlicher Flächennutzungsplan nach breiter Bürgerbeteiligung sollte eine Voraussetzung für den Bau eines 30-MW-Solarkraftwerks mit der geplanten Größe von 32 Hektar sein. Das heißt, wir als Gemeinde einigen uns auf die jeweilige Nutzung von Standorten. In jeder Familie wird besprochen, wo auf dem Grundstück beispielsweise ein Schuppen gebaut wird. Darum landet der Schuppen meist nicht auf dem Gemüsebeet. Im Fall des Solarkraftwerks orientiert sich bisher die Standortwahl und die Reaktion auf die Stellungnahmen der Bürger ausschließlich an den finanziellen Erwartungen der Investoren.

Eine bessere Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung wäre nicht nur für die Erarbeitung des F-Plans wünschenswert. Amtsvorsteher Robert Lossau hat sich als Mediator angeboten. Hat er Aussicht auf Erfolg?

Die Bürgergemeinschaft hat immer wieder ihre Bereitschaft zu Mediationsgesprächen betont. Wir arbeiten lösungs- und ergebnisorientiert. Daran haben die fast zwei Jahre andauernden Konflikte nichts geändert. Der Fokus muss aber, mit einer entsprechenden professionellen Distanz, auf der Arbeit liegen und nicht auf der Beschäftigung mit sich selbst.

Von Eckhard Oberdörfer