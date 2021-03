Solarpark an der A 20 bei Greifswald geplant

Dargelin

Der Bau von Photovoltaikanlagen im Raum Greifswald ist Trend. Dargelin ist bei der Verwirklichung so einer Investition schon recht weit. In Mesekenhagen wird geplant, in Kemnitz auch. In Wackerow wurden allerdings die Planungen für einen Solarpark an der Bahnlinie Greifswald-Stralsund durch die Gemeindevertretung gestoppt. Investoren für Sonnenkraftwerke gibt es offenbar genug, zumal die Akzeptanz für diese Form der alternativen Energiegewinnung größer als für Windräder ist.

In Dargelin gibt es bisher keinen Widerstand gegen Photovoltaikmodule nahe Alt Negentin. „Zu der Einwohnerversammlung zum Projekt kam kein Bürger“, informiert Bürgermeister Fred Feike (Wählergemeinschaft). Mit dem Solarpark leiste Dargelin einen Beitrag zur Energiewende, und irgendwo müsse der Strom ja herkommen, argumentiert Feike. Außerdem könne die Gemeinde künftig mit Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Die Planungen sind schon recht weit fortgeschritten, derzeit läuft die Anhörung zum Entwurf des Bebauungsplans, dessen Aufstellung vor einem Jahr beschlossen wurde. Behrenhoff, Dersekow und Weitenhagen haben keine Einwände erhoben.

Bandelin will Solarpark anschließen lassen

Der neue Solarpark soll beiderseits der A-20-Trasse in einem 110 Meter breiten Korridor entstehen. Gebaut werden soll laut den Unterlagen von der Gemeindegrenze nach Bandelin und nördlich der A 20 auch bis zur Görminer Grenze. Die Gemeinde Bandelin will demnach ein weiteres Sonnenkraftwerk anschließen lassen. Der B-Plan-Entwurf umfasst 26,5 Hektar, davon 24,7 Hektar für die Module.

Dass an der Autobahn gebaut wird, hat einen einfachen Grund. Sie gehört wie die Bahnstrecken zu den Bereichen, wo es Fördermittel gibt. Dabei darf der Acker, der dafür geopfert wird, nicht zu ertragreich sein.

Widerstand gegen 240 Meter hohe Windräder

Während das Signal für das Sonnenkraftwerk auf Grün steht, hält die Gemeinde am Widerstand gegen die Ausweisung eines Windkrafteignungsgebietes auf ihrem Territorium fest. Dort sollen 13 weitere 240 Meter hohe Windräder gebaut werden, die auch der Gemeinde Einnahmen bescheren könnten.

Gemeinde musste Steuern erhöhen

Die hat die Gemeinde mit etwa 350 Bürgern bitter nötig. Eine Analyse per Selbsteinschätzung der Gemeinden hat gezeigt, dass Dargelin nicht zukunftsfähig ist. Dargelin war einer der Partner zur Bildung einer Großgemeinde Landhagen. Daraus wurde ebenso wenig etwas wie die zuletzt angestrebte Fusion mit Behrenhoff, die das Land mit einer Prämie von 400 000 Euro schmackhaft machen wollte. Zudem wären vorhandene Schulden erlassen worden.

Fred Feike war einer derjenigen, die den schon fahrenden Zug zur Hochzeit in letzter Minute vor der Kommunalwahl 2019 stoppten. Er hält die Entscheidungen auch heute für richtig. Eine Gemeinde könne man nur einmal aufgeben. Er gehe nach wie vor davon aus, dass Dargelin in einer größeren Gemeinde Behrenhoff hinten runtergefallen wäre.

Weil die „finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft weggefallen“ und ein Haushaltsausgleich mittelfristig nicht möglich ist, gibt es ein Haushaltssicherungskonzept. Dargelin musste die Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) um mindestens 20 Prozentpunkte anheben. Nur dadurch hat Dargelin die Chance, finanzielle Hilfen vom Land zu bekommen.

In Dargelin Hof muss investiert werden

Die Hebesätze bleiben moderat. Bei der Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) sind es nun 427 Prozent, im Vergleich mit dem hoch verschuldeten Wackerow (700 Prozent) wenig. 2020 bekam Dargelin einen Zuschuss zur Haushaltskonsolidierung vom Land. Feike hofft auf weitere Zuwendungen, die im Haushaltssicherungskonzept auch vorgesehen sind.

Trotz der schlechten Finanzlage will Dargelin investieren. „Die Gemeinde ist verpflichtet, für eine funktionierende Feuerwehr zu sorgen“, erinnert Feike. „In Dargelin Hof gibt es keine Löschwasserentnahmestelle. Dort muss auf jeden Fall etwas passieren.“ In Sestelin wurde das Problem durch einen Löschwasserbehälter gelöst, in Dargelin soll eine frühere Klärgrube für Verbesserungen sorgen.

In Sicht ist ein neues Feuerwehrauto, die Förderzusage kam 2020. Im nächsten Jahr könnte es geliefert werden. Allerdings habe das neue Fahrzeug einen kleineren Tank und könne nur sechs statt bisher acht Feuerwehrleute befördern. Dank Förderung wird auch neue Bekleidung angeschafft.

