Wackerow

Mit Doris Diner konnten nach der Wende Greifswald und Wackerow punkten. Ein amerikanisches Restaurant in drei umgebauten Eisenbahnwaggons, das hatten auch Großstädte nicht zu bieten. Doris P., im Nordosten Deutschlands groß geworden, hatte in New York als Journalistin gearbeitet. Die Kultur des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten war „in“. Stralsunder fuhren nach Neubrandenburg, um Burger zu essen und einen Schokoshake zu trinken, weil es in der Sundstadt noch keinen McDonald’s gab.

Doris P. bekam ein Grundstück am Ortsausgang von Wackerow und stellte drei Eisenbahnwaggons darauf. Das erste amerikanische Restaurant des Ostens war ein „ Diner“, mit offener Küche, Chrom, Neonlicht und Kunstledersitzen. Fotos von Marilyn Monroe und Clark Gable schmückten die Wände des 1992 eröffneten Lokals. Sogar amerikanisches Budweiser ( Bud) gab es, wegen eines Markenrechtstreits mit der Budweiser Brauerei, firmierte es in Wackerow als Anheuser Busch.

Die zweite Gründung von Doris P. in Bernburg ( Sachsen-Anhalt) überlebte nur ein Jahr. In Wackerow ging es weiter, Konzerte zogen Besucher an. Dass im Oktober 2010 der „Greifswalder Jung“ seine Hymne „ Greifswald – Stadt am Meer“ und andere Lieder sang, war der OZ sogar einen Bericht wert. Noch im gleichen Jahr war Schluss. Zunächst kündigte der neue Miteigentümer Sven Kruse im November noch einen Neustart an, verschob den dann auf den Frühling 2011. Amerikanische Autos sollten am Standort vermietet werden.

Durch Ortsumgehung kamen weniger Gäste spontan

Im Januar 2012 verkündete Kruse das Scheitern der Pläne. Eine Ursache sei die Einweihung der Ortsumgehung Greifswalds gewesen. Es kamen weniger Gäste spontan. Auch Kruses Ankündigung, die Waggons zum Darß umzusetzen, wurde nicht verwirklicht. Im Mai 2016 wurde der frühere Fast Food-Tempel Opfer eines Feuerteufels. Die Waggons seien nichts mehr wert gewesen, hieß es damals. Der Doris-Diner-Brand gehörte zu einer Serie von Brandstiftungen, die Greifswald vor dreieinhalb Jahren erschütterten.

Im Januar 2017 informierte der damalige Bürgermeister Manfred Hering, dass Grundstück und Waggonruinen unter Mitwirkung der Gemeinde gewechselt hätten. Seitdem ist der Wackerower Landwirt Arne Christiansen Eigentümer. Nun sollen die Waggons einem Solarpark weichen. Ein Doris Diner mit vergleichbarem Stil gibt es aber noch – in Hamburg.

Eckhard Oberdörfer