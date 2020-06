Solche Top-Ergebnisse schafften die Abiturienten in Wolgast, Zinnowitz und Ahlbeck trotz Corona

Wolgast/Ahleck/ZinnowitzHeringsdorf

Kein Abistreich am letzten Schultag, keine Mottowoche, keine Steinfete und kein Abiball. Die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten des Wolgaster Runge-Gymnasiums, der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom in Ahlbeck und der Freien Schule in Zinnowitz mussten auf so ziemlich alles verzichten, was das Ende ihrer Schullaufbahn unter normalen Umständen noch einmal so richtig versüßt hätte. Dennoch wird ihnen ihr Abitur 2020 in lebhafter Erinnerung bleiben.

Wegen der Corona-Pandemie durften die Abiturienten in Wolgast nur jeweils zwei Begleitpersonen in die Turnhalle mitbringen. Die Zeugnisausgabe selbst fand wegen der Vielzahl der Abiturienten in drei Durchgängen statt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Bei allem Verzicht durften sie in den Tagen immerhin ihre Zeugnisse in einem feierlichen Rahmen in Empfang nehmen. Die 51 Wolgaster Abiturienten erhielten es am Sonnabend in drei Durchgängen in der zu diesem Anlass festlich dekorierten Turnhalle mit Musik vom Band, die 37 Ahlbecker Abiturienten bekamen es am Donnerstag in der Aula überreicht und die 26 Zinnowitzer nahmen die Abiturzeugnisse ebenfalls am Donnerstag in der Turnhalle entgegen.

Superdurchschnitt von 1,0

Wolgasts Schulleiter Karl-Uwe Roggow würdigte den 2020er Jahrgang als ganz besonderen: Mit Niklas Hübner und Lotti Jürgens haben nicht nur zwei Schüler das Abi mit einem Durchschnitt von 1,0 bzw. 1,1 geschafft. Auch der Jahrgangsdurchschnitt von 2,20 angesichts der Coronaeinschränkungen und die erreichte Höchstpunktzahl von 15 in vier schriftlichen und sogar sechs mündlichen Prüfungen lege Zeugnis vom Fleiß und dem Willen der jungen Menschen ab, für den kommenden Lebensabschnitt ein sicheres Fundament zu schaffen.

Bester Schüler beginnt duales Studium

Niklas Hübner, der 1,0-Abiturient toppte nach Roggows Worten das Ganze sogar noch, weil er von möglichen 900 Gesamtpunkten im Abitur sagenhafte 825 geschafft hat. „Das hat Seltenheitswert“, so der Schulleiter. Niklas, der in Kröslin zu Hause ist, freut sich über sein supergutes Abschneiden. „Ich habe aber nicht besonders viel für die Prüfungen lernen müssen. Auch den digitalen Unterricht wegen Corona habe ich nicht als schlimm empfunden, das ist doch heute Normalität“, sagt er. Nach seinem Abitur beginnt er nun ein duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen in Hamburg bei Airbus.

Der Leiter des Wolgaster Runge-Gymnasiums, Karl-Uwe Roggow, hat allen Grund, auf den Abiturjahrgang 2020 stolz zu sein: Niklas Hübner erreichte den Traumdurchschnitt von 1,0, Lotti Jürgens schaffte 1,1. Und der langjährige Schülersprecher Florian-Lukas Zippel (v.l.) wurde für sein Engagement für alle Schüler geehrt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Gewürdigt wurde in Wolgast auch Schülersprecher Florian-Lucas Zippel. Seit der 9. Klasse setzte er sich für die Belange seiner Mitschüler ein und sorgte mit großem Einsatz dafür, dass die beliebten Schulfeste stattfinden konnten. Und genau solche Typen, die sich einbringen, engagieren und kämpfen, brauche es, um eine Schulzeit unvergesslich zu machen, sagte der Schulleiter.

Karl-Uwe Roggow wünschte den Abiturienten, dass sie aus dem Motto, das eigentlich für den letzten Schultag geplant war und „Die goldenen Zwanziger“ lautete, tatsächlich in diesem 21. Jahrhundert in die Tat umsetzen und mit ihrem Wissen und Können die Welt besser und gerechter machen. Mit ihrem Abi haben sie dazu allerbeste Voraussetzungen.

Überflieger-Jahrgang in Zinnowitz

Einen regelrechten Überflieger-Jahrgang hat die Freie Schule in Zinnowitz zu bieten, wie Schulleiter Frank Schmidt bestätigt. Zwei Abiturienten, Junge und Mädchen, von der Insel überzeugten mit 1,0-Durchschnitt. Der junge Mann sei ein Ausnahmetalent, denn von möglichen 400 Punkten in den Prüfungen habe er 396 erreicht. Doch auch alle anderen haben tolle Ergebnisse erzielt, sodass der Gesamtdurchschnitt bei 1,85 liegt. „Das ist das zweitbeste Ergebnis bisher an unserer Schule. Darauf sind wir sehr stolz“, betonte Frank Schmidt. Im vergangenen Schuljahr 2018/19 lag der Abidurchschnitt der Freien Schule Zinnowitz bei 1,75.

Ahlbecker Abiturienten lernten noch neue Schule kennen

In Ahlbeck ging Schulleiter Jürgen Räsch in seiner Abiturrede auf die Schätzfrage aus dem Abibuch „Welchen Wert hat Jürgens Ohrring?“ ein: „Carl hat die Kosten des Schulumbaus genannt, die immerhin auch bei etwa 12 Millionen Euro liegen. Bei dem Gedanken freue ich mich, dass Sie wenigstens in Ihrem letzten Schuljahr noch in den Genuss der neuen Schule kommen konnten und wir mit der Aula einen Raum haben, in dem wir trotz Hygieneplan und mit Genehmigung des Gesundheits- und Schulamtes diese Feier gestalten können.“

Der Koordinator der Sekundarstufe II, Uwe Mahn, sagte dazu: „Im Kollegium waren wir uns einig, dass wir die Zeugnisse nicht in Briefumschläge stecken und mit der Post verschicken. Natürlich wollten wir die Aula auch für festliche Anlässe nutzen. Aber für diese Feier war das anders gedacht.“ Jeder Abiturient in Ahlbeck, aber auch in Wolgast und Zinnowitz, durfte zwei Personen zur Feier mitbringen.

Letztendlich, so Schulleiter Räsch, sei es vom Ablauf und Umfang her dennoch ein ganz normales Abitur gewesen. Dank der neuen Aula hätten das Deutsch- und Matheabi mit den ausreichenden Abständen in Ahlbeck geschrieben werden können. „Dass es insgesamt so gut gelaufen ist, ist toll gewesen“, blickt Jürgen Räsch zurück.

Schwere Zeit für Schüler aus Swinemünde

Kinka und Wolfgang Abraham aus Swinemünde mit Sohn Erik und dessen Freundin Selina Viebke aus Bansin. Während der Corona-Zeit wohnte Erik wegen des Abiturs bei seiner Freundin. Quelle: Dietmar Pühler

Zum Abijahrgang 2020 gehören auch vier Schüler, die in Swinemünde leben und normalerweise täglich über die Grenze in die Europaschule fahren. Mit der Schließung der deutsch-polnischen Grenze mussten sie kurzerhand eine feste Bleibe auf deutscher Seite finden. Erik Abraham beispielsweise kam bei der Familie seiner Freundin Selina Viebke unter.

„Ich war zwei Monate bei meiner Freundin in Bansin. Wir haben uns gegenseitig beim Lernen motiviert. Unser Abitur wird in die Geschichte eingehen als Corona-Abi. Zu meinen Eltern hatte ich nur Whatsapp-Kontakt“, erzählt Erik. Immerhin scheinen die beiden ihren ersten Stresstest gut überstanden zu haben und auch Selinas Eltern wirkten bei der Abifeier sehr entspannt.

Statt Abiball Pizza und Gegrilltes

Gefeiert wurde das Abi 2020 übrigens dann doch noch, zwar ohne Ball und ohne Eltern, dafür zünftig mit Pizza und so manch alkoholischem Getränk am Strand –oder wie in Wolgast mit einer Grillfete im Garten der Klassenlehrerin.

