Solidarität in Zeiten einer Krise: Greifswalder nähen Gesichtsmasken

Greifswald

Während der Greifswalder Student Omar Al-Mokdad die Stoffe zuschneidet, sitzt der gelernte Schneider Anas Alali an der Nähmaschine. Sie haben sich viel vorgenommen: In einer Woche wollen sie gemeinsam mit einer Handvoll weiterer Syrer 1000 Gesichtsmasken herstellen, die sie kostenlos verteilen.

Ein Zeichen gegen das Virus

„Diese wollen wir an Feuerwehrmänner, Polizisten, aber auch an Kassierer, Pflegeeinrichtungen und Privatpersonen, die zu den Risikogruppen gehören, weitergeben“, erklärt der Integrationsbeauftragte des Landes Ibrahim Al Najjar ( SPD), der die Nähaktion zusammen mit dem Fußballverein Al-Karama und dem Verein Integ ins Leben gerufen hat.

Die bisherigen Stoffe wurden von dem Gastronomen Salim Jarrah zur Verfügung gestellt. Es ist eine Arbeit im Akkord: Bereits am ersten Tag seien rund 100 Gesichtsmasken entstanden. „Es ist ein Zeichen, dass wir alle gemeinsam gegen das Coronavirus siegen werden“, sagt Al Najjar, der sich über weitere Stoffspenden freuen würde.

Einzelpersonen und Vereine

Vielerorts in der Hansestadt setzen Einzelpersonen oder Vereine auf die Herstellung von Gesichtsmasken. Auch eine Nähgruppe des Mehrgenerationenhauses (MGH) der Aktion Sonnenschein ist seit vergangener Woche fleißig dabei, Gesichtsmasken zu produzieren. Diese sollen zunächst intern verteilt, erklärt Silke Zavracky, Koordinatorin des MGH. Doch auch das Greifswalder Obdachlosenhaus solle einige erhalten. Drei Näherinnen arbeiten aktuell derzeit von zu Hause aus.

Die Rentnerin Dagmar Wollwagen (67) hat an zwei Tagen 15 Mundschutze genäht. Quelle: Christin Lachmann

Eine von ihnen ist die Rentnerin Dagmar Wollwagen (67), die die Nähanleitung aus dem Internet bekommen hat. Bereits nach zwei Tagen produzierte sie 15 Gesichtsmasken. Für die Greifswalderin sei es zudem auch eine gute Beschäftigung. „Sonst bin ich immer dienstags und donnerstags im Mehrgenerationenhaus, doch das fällt ja nun erst einmal weg.“ Zu den anderen Hobby-Schneiderinnen halte sie regelmäßig telefonischen Kontakt. Sie hofft, dass aus diesem schon bald wieder ein reales Wiedersehen wird.

Wer Stoff an die Nähaktion des Integrationsbeauftragten spenden möchte, kann sich telefonisch unter 03834- 231178182 oder per E-Mail an ibrahim.alnajjar@kreis-vg.de wenden.

Haben auch Sie Gesichtsmasken genäht? Dann schicken Sie uns ein Selfie mit dieser an greifswald@ostsee-Zeitung.de

Mehr zum Thema:

Von Christin Lachmann