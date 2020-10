Selten wurde über Abriss und Neubau eines Gebäudes in Greifswald so emotional gestritten wie über den Fall der „Alten Flora“ in der Steinbeckervorstadt. Jetzt haben die Gegner des Neubauvorhabens in der Stralsunder Straße einen schweren Dämpfer bekommen. Die Denkmalschutzbehörde des Landes entschied, dass keine Denkmaleigenschaften vorliegen.