Sommerkonzerte in Greifswalder City erfahren 2022 Neuauflage

Greifswald

Rock und Pop, Jazz und Klassik: An acht Wochenenden veranstalteten vorwiegend einheimische Künstler in den vergangenen Monaten in Greifswalds Einkaufsmeile Konzerte auf sogenannten Kulturinseln. Kleine Teppichkonzerte. Straßenmusik im besten Sinne des Wortes, die zur Belebung der Innenstadt beitrugen. Über 100 Mitwirkende agierten in der Reihe „Immer wieder samstags“, die Innenstadtmanagerin Ramona Wolf von der Greifswald Marketing GmbH federführend und in Zusammenarbeit mit dem Verein Greifswalder Innenstadt (VGI) organisierte. „Wir konnten den Künstlern damit nicht nur eine lange verwehrte Bühne bieten, sondern zugleich auch eine Gage zahlen“, sagt sie. Im Oktober fanden die vorläufig letzten Konzerte statt. Aber es soll eine Fortsetzung im kommenden Jahr geben.

Ramona Wolf ist seit März die Innenstadtkoordinatorin in Greifswald. Quelle: Petra Hase

„Die Resonanz war großartig, viel positiver als gedacht“, sagt Wolf. Sowohl Macher als auch Zuschauer seien auf ihre Kosten gekommen. Artur Apinyan bestätigt das: „Es war toll. Eine coole Sache, nach so langer Zeit wieder vor Leuten zu spielen. Wir bekamen neben der Gage relativ viel Kleingeld und konnten auch viele CDs verkaufen“, schwärmt der Kopf von „Artur und Band“, die im August zu fünft spielte. Allerdings habe das nicht allen gefallen. „Leider gab es auch eine Reihe von pöbelnden Leuten, die mit der Lautstärke nicht zurechtkamen. Ein älterer Herr hat gar unserem Schlagzeuger mit der Bemerkung auf den Rücken gehauen, er solle aufhören zu spielen“, schildert Apinyan. Trotzdem würde sich seine Band im nächsten Jahr wieder daran beteiligen, sollte es Interesse geben. „Im Augenblick freuen wir uns erst einmal auf unsere Konzerte am 27. November in der Brasserie Hermann und am 8. Januar in der Stadthalle“, blickt der Musiker voraus.

„Artur und Band“ bei ihrem Auftritt im August an der Ecke Martin-Luther-Straße. Quelle: privat

Angebote sollen ausgeweitet werden

Auch andere Akteure auf den Kulturinseln stammen aus der Region, darunter Tobias Altripp mit einer Jazzformation, Johann Putensen, Lars Jantzen oder etwa das Blasorchester Greifswald. Selbst Nachwuchskünstler mehrerer Greifswalder Musikschulen konnten sich zwischen Juli und Oktober in der Fußgängerzone präsentieren. Dennoch seien aufgrund der Coronapandemie nicht alle Blütenträume gereift, so Ramona Wolf. „Ursprünglich hatten wir vor, auch Schulchören, Tanzvereinen, Theatergruppen oder Autoren eine Bühne zu bieten“, sagt die Innenstadtkoordinatorin. Doch bei diesen Angeboten habe es die Sorge gegeben, dass zu viele Menschen zu lange an einem Ort verweilen. Das wäre mit den geltenden Abstandsregeln nicht konform gegangen. Deshalb bestehe die Hoffnung, dass es 2022 nicht mehr gar so strenge Vorschriften gebe.

Elias Elastisch gehörte auch zu den Akteuren in diesem Sommer. Quelle: Ramona Wolf

„Schön wäre es auch, den Zeitraum der Veranstaltungen auszuweiten. In diesem Jahr ging es ja erst im Juli los. Aber für Musiker ist es im Oktober draußen bereits ziemlich kalt. Vielleicht gelingt es uns, für die Vor- und Nachsaison Vereine ins Boot zu holen, die mit Sport und Spiel dabei sind“, blickt Wolf ins nächste Jahr.

Förderung sollte in der Region bleiben

Das wäre auf alle Fälle auch im Sinne der Gewerbetreibenden. Denn jede gut gemachte Unterhaltung erhöhe die Attraktivität der Innenstadt und locke damit mehr Menschen an, weiß Modehändler Frank Embach, zugleich Vorsitzender des Vereins Greifswalder Innenstadt. „Insofern waren die Samstagskonzerte eine gelungene Sache, auch wenn vielleicht nicht jeder immer mit der Auswahl zufrieden war. Letztlich ist Musik eine Geschmackssache“, kommentiert er. Wichtig sei gewesen, dass es sich um regionale Akteure gehandelt habe. Denn die Gage, die geflossen ist, sollte auch in der Region bleiben. Möglich machte die finanzielle Unterstützung der Künstler auch das mit Bundesmitteln finanzierte Projekt „Kultursommer 2021“ des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Stelle der Koordinatorin soll Bestand haben

Auch die Stelle der Innenstadtmanagerin habe sich bewährt, versichert Embach. Ramona Wolf ist seit März als solche tätig, nachdem es im Vorfeld auf politischem Parkett immer wieder Diskussionen über Sinn oder Unsinn einer solchen Stelle gab. Letztlich votierte die Greifswalder Bürgerschaft dafür, die Marketinggesellschaft in ihrem Handeln intensiver zu unterstützen: Aus dem Stadtsäckel fließen über zwei Jahre 225 000 Euro an Personal- und Sachmittel, um mittels Innenstadtkoordinatorin die Revitalisierung der Innenstadt zu befördern. „Für unseren Verein ist das ganz wichtig, denn als Unternehmer gehen wir jeden Tag zehn, zwölf Stunden unserem Job nach. Die ehrenamtliche Arbeit stößt damit an Grenzen“, sagt Embach. Mit Ramona Wolf gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit. „Sie ist ja kein Newcomer in der Branche, unterstützt uns tatkräftig“, wertschätzt er. Deshalb sei es wichtig, dass die Stelle auch nach dem Ablauf der zwei Jahre fortgeführt werde. „Aber wir wissen natürlich, dass dies auch zum Teil durch uns Händler mitgetragen werden muss“, sagt der VGI-Chef.

Welche besonderen Höhepunkte die Innenstadtbesucher 2022 erwartet, wollen weder Wolf noch Embach aktuell verraten. Die Jahresplanung sei noch nicht abgeschlossen. Nur so viel: „Unser größter Fokus liegt darauf, die ganz normalen Öffnungszeiten noch besser zu bewerben“, sagt der Geschäftsmann. Doch es werde auch wieder die beliebten Sonderöffnungszeiten geben. In den nächsten Wochen stehen davon noch zwei an: „Das Adventsshopping findet am 28. November, also am 1. Advent, von 13 bis 18 Uhr statt und das Mitternachtsshopping am 11. Dezember, ein Sonnabend, bis 22 Uhr“, kündigt Ramona Wolf an. Wer Weihnachten von seinen Lieben reichlich Geldgeschenke bekam, darf sich darüber hinaus auf das „After Christmas Shopping“ freuen. Es steht am 2. Januar, dem ersten Sonntag des neuen Jahres, im Kalender.

Von Petra Hase