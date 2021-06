Sonntag auf Radtour mit dem Verkehrsminister

Hanshagen

Landesinfrastruktur-Minister Christian Pegel (SPD) und Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) wollen am Sonntagvormittag den neuen Radweg zwischen Greifswald und Hanshagen entlang der B 109 offiziell einweihen. Gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Gemeinde Weitenhagen (zu der Diedrichshagen zählt), Janina Jeske, und dem Bürgermeister der Gemeinde Hanshagen, Joachim Pukowski (Hanshagen), sowie weiteren Bürgern starten sie um 10 Uhr an der Kita Weidenbaum, Anklamer Landstraße 15.

Der 6,5 Kilometer lange straßenbegleitende Radweg entlastet den Alltags-, Schul- und Freizeitverkehr und gewährleistet nun eine verkehrssichere Führung. Die Radwegstraße wurde an die bereits vorhandenen Radwege in Groß Schönwalde, im Querungsbereich der Eisenbahnanlage sowie im Einmündungsbereich Hanshagen angebunden. Als Ausgleichsmaßnahmen wurden wegen der notwendigen Alleebaumfällungen 25 Alleebäume neu gepflanzt. Ferner wurde wegen der Waldumwandlung in derselben Landschaftszone auf 1,8 Hektar eine Aufforstung vorgenommen.

Der Streckenabschnitt hat 2,6 Millionen Euro gekostet, die ehemalige Gemeinde Diedrichshagen (jetzt Weitenhagen) hatte etwa 64 000 Euro bereitgestellt. Parallel zum Radwegeausbau erfolgten abschnittsweise der Breitbandausbau sowie die Erneuerung eines Durchlasses unter der B 109 und die Ausstattung mit Schutzeinrichtungen.

Von OZ