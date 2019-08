Greifswald

Geruch ist nur noch schwach, erinnert an Kohlenwasserstoffe also an Öl oder Diesel. Aber die Flecken zwischen den Gleisen der Bahnlinie Greifswald-Ladebow in der Salinenstraße sind noch deutlich zu sehen. Hier stoppte von zwei Wochen regelmäßig der Dampfzug, der Gäste zum Wiecker Fischerfest transportierte. Erst dann quert er die Stralsunder Straße. Er verlor Öl, sagt Oskar Gulla, der in der Roßmühlenstraße wohnt. Er habe das beobachtet. Es handele sich um erhebliche Mengen, sagt er. Gulla schätzt, dass Öl in der Größenordnung mehrerer Wassereimer auslief. „Das geht alles in den Ryck“, sagt der Greifswalder.

Die Stadt hat auf Bitte der OZ den Vorfall geprüft. Die Flecken gehen tatsächlich auf die historische Dampflok, die zwischen Greifswald und Ladebow pendelte, bestätigt Franziska Vopel, Mitarbeiterin der Pressestellte. „Aber es handelt sich nicht um Öl“. Dass es auf dem Gleisbett Rückstände gebe, das sei nicht ungewöhnlich.

„Die Stadt kümmert sich in den nächsten Tagen um die Entfernung der Flecken“, kündigt Vopel an. „Für den Ryck stellt das geringe Austreten der Flüssigkeit keine Gefahr dar.“

Eckhard Oberdörfer