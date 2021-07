Sorgen Reiserückkehrer in Vorpommern-Greifswald für steigende Inzidenz?

Greifswald

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in ganz Deutschland wieder kontinuierlich an. Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald werden wieder mehr Fälle registriert. Bislang liegt der Kreis mit einer Inzidenz von 5,5 (Stand 27. Juli) deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. Doch die Lage könnte sich in den kommenden Wochen verschärfen.

Allen voran die Reiserückkehrer aus Hochinzidenz- und Risikogebieten beschäftigen den Kreis. Die Statistik aus der vergangenen Woche zeigt, dass sich drei Reiserückkehrer aus Vorpommern-Greifswald mit dem Coronavirus ansteckten, nachdem sie aus Spanien (Mallorca), dem Nord-Iran und Ungarn (Budapest) zurückgekehrt waren. Zusätzlich infizierten sich drei Angehörige. „Bei diesen Fällen wissen wir, dass sie in der Isolation keinen mehr anstecken“, sagte Dietger Wille (CDU), 2. Stellvertreter des Landrates, auf einer Pressekonferenz.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rückkehrer aus Hochinzidenzgebieten müssen in Quarantäne

In vier Fällen hätte es jedoch keinen Aufschluss darüber gegeben, wie und wo sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. „Entweder haben uns die Leute nicht die Wahrheit gesagt oder sie wissen es selbst nicht“, fügte Wille an. Denn mittlerweile seien einige Menschen bei der Befragung „zurückhaltender, weil es für denjenigen, der als Kontakt benannt wurde, mit unangenehmen Einschränkungen verbunden ist“, so Wille weiter.

Urlauber aus Hochinzidenzgebieten, wie beispielsweise aktuell Spanien oder den Niederlanden, müssen sich nach der Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne begeben, sollten sie nicht genesen oder vollständig geimpft sein. Die häusliche Isolation kann derzeit durch einen negativen Test nach fünf Tagen vorzeitig beendet werden. „Es ist Potenzial, das von dort zurückkommt. Wir werden darauf achten müssen, dass die Reiserückkehrer aus unserer Region die entsprechenden Maßnahmen einhalten“, sagte Vize-Landrat Jörg Hasselmann (CDU). „Denn es gibt immer wieder Menschen, die nicht Vorsicht walten lassen“, so der Christdemokrat weiter.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kreis will an unüblichen Orten, wie dem Hansefest, impfen

In einigen europäischen Ländern explodieren die Zahlen der Neuinfektionen derzeit wieder. Eine vierte Welle zum Herbst hin schließt auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald nicht aus. „Wenn man sich in Europa umschaut, ist sie eigentlich schon da“, sagte Wille. Um diese zu brechen, hat der Landkreis seine Impfangebote in den vergangenen Wochen immer wieder aufgestockt.

In Vorpommern-Greifswald sind Stand 27. Juli mehr als 64 000 Menschen vollständig geimpft. Über 74 000 haben mindestens eine Impfung erhalten. Wie viele Menschen über die Hausärzte die Impfung bekommen haben, dazu liege aktuell noch keine Aufschlüsselung vor.

Lange Zeit war fehlender Impfstoff das größte Problem im Kampf gegen das Coronavirus. Nun ist dieser jedoch in ausreichender Menge verfügbar. Doch das Impftempo stagniert – ein bundesweites Phänomen, das sich auch in Vorpommern-Greifswald beobachten lässt. „Wir sind darauf eingestellt, dass wir niedrige Niveaus haben und gehen deshalb auch stärker in die Fläche“, erklärte Wille das Vorgehen, um jedem im Landkreis ein Impfangebot unterbreiten zu können. Fast überall sind derzeit mobile Impfteams unterwegs. Zusätzlich setzt der Kreis auf offene Impfaktionen.

„Impfen to go“

„Wir versuchen zudem, andere Orte aufzusuchen, die durchaus ungewöhnlich sind. So wie im Fall vom Marktkauf-Parkplatz.“ Am Sonnabend gab es in Neuenkirchen bei Greifswald ein „Impfen to go“. Dabei wurden Impfwillige aus dem Auto heraus geimpft; sie erhielten anschließend eine Bratwurst, die von der Marktkauf-Leitung gesponsert wurde. 181 Menschen hätten das Angebot wahrgenommen. „Es ist genauso denkbar, dass wir uns vielleicht auch auf dem Hansefest in Anklam mit einem mobilen Team hinstellen“, erklärte Wille weiter.

Landkreis appelliert, sich und andere zu schützen

Zu Beginn war es schwer, überhaupt einen Impftermin zu erhalten. Als auch die Hausärzte mit den Impfungen begonnen haben, wurden die Termine in den Impfzentren oftmals nicht abgesagt. „Die Masse hat sich dann die zweite Impfung woanders geholt“, sagte Wille.

Verbesserte Lagermöglichkeiten

In der Anfangsphase mussten die Vakzine innerhalb von drei Tagen verbraucht werden. Mittlerweile sorgen verbesserte Lagermöglichkeiten dafür, dass diese nicht so schnell verfallen. Zudem gab es in den Impfzentren eine „Rückfall-Klausel“, wie Vize-Landrat Jörg Hasselmann erklärte. Bei dem Verfahren hätten die Mitarbeitenden der Impfzentren Nachrückerlisten abtelefoniert. Das habe gut funktioniert, resümierte Hasselmann.

Dass sich auch Geimpfte mit dem Coronavirus infizieren, ist jedoch nicht ausgeschlossen. „Aber was belegbar ist, ist, dass diese Fälle nicht allzu häufig auftreten und wenn doch, sind die Verläufe leichter“, fügte Dietger Wille an. Gemeinsam mit Hasselmann appellierte er erneut an die Einwohner, sich impfen zu lassen, „um nicht nur sich selbst, sondern auch andere zu schützen.“

Die nächsten Impfungen ohne Termin finden in dieser Woche bis Freitag beim Impfzentrum Greifswald (8 bis 19 Uhr), am Fischmarkt Greifswald (10 bis 18 Uhr), in der Außenstelle Anklam (9 bis 18 Uhr) sowie am Mittwoch und Donnerstag beim Impfzentrum Pasewalk (10 bis 15 Uhr) statt. Zudem gibt es eine Sommerimpfnacht von 20 bis 1 Uhr am Fischmarkt in Greifswald.

Von Christin Lachmann