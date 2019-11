Sozial- und Pflegedienst der WVG bleibt vorerst Zuschussgeschäft

Greifswald

Widerstand gab es im Vorfeld reichlich. Doch allen Kritikern zum Trotz ging der Sozial- und Pflegedienst, 100-prozentige Tochter der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald, vor zwei Jahren an den Start. Ein Zuschussgeschäft, woran sich laut Prokuristin Margitta Kramer auch in den nächsten drei Jahren nichts ändern wird. „2018 schloss Sophi mit einem Defizit von 331 000 Euro ab. 2019 wird das Minus voraussichtlich bei 298 000 Euro liegen“, sagt sie. Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit verteidigt trotzdem die Entscheidung zur Unternehmensgründung, sieht die Entwicklung positiv: „Betriebswirtschaftlich bin ich mit Sophi im Minus, erreiche vielleicht erst 2023 oder 2024 eine schwarze Null“, räumt er ein. „Aber den Mehrwert habe ich schon jetzt. Die soziale Beratung unserer Mieter zahlt sich aus. Und das Stadtteilcafé ist zum sozialen Anker in Schönwalde I geworden“, betont Adomeit.

Mit 17 Klienten startete der Pflegedienstbereich im Herbst 2017. Heute seien es 76, so Kramer, und damit 24 weniger als das für 2020 definierte Ziel. „Wir sind ja nicht aggressiv in die Werbung gegangen“, begründet sie. Viele Aufträge kämen per Mund-zu-Mund-Propaganda zustande. Die Zahl an sich gehe in Ordnung. Das Problem sei vielmehr, „dass Kunden die Pflegesachkosten nicht zu 100 Prozent einkaufen, sondern sich einen Teil als Pflegegeld auszahlen lassen“, verdeutlicht Margitta Kramer. Im Klartext: Statt alle bewilligten Leistungen in Anspruch zu nehmen, verzichten sie zum Beispiel auf professionelle Hilfe bei der Abendtoilette, erledigen dies selbst oder mit Angehörigen und erhalten dafür Pflegegeld. Die Folge: Bei Sophi kommen weniger Mittel an als geplant.

Für Adomeit ist das vorerst kein Drama. Niemand werde gezwungen, etwas zu kaufen, was er nach eigenem Ermessen noch nicht benötige. „Ich sehe das positiv. Der Pflegemarkt ist weiter im Wachstum“, sagt er. In Zukunft würden sicher mehr Leistungen benötigt. Die große Herausforderung läge derzeit in der sozialen Beratung – zweites Standbein von Sophi. Finanziert von der Muttergesellschaft WVG, seien in diesem Jahr bislang 750 Personen unterstützt worden. „Im Businessplan ging ich 2016 noch von 425 Fällen aus“, so Kramer. „Die Zahl hat sich damit fast verdoppelt“, konstatiert Adomeit und betont: „Wir müssen die Sozialbetreuung und das Sozialmanagement daher viel stärker in den Fokus nehmen.“ Die bislang zwei tätigen Sozialarbeiter sollen deshalb Verstärkung erhalten. Die Problemlagen der Mieter seien sehr verschieden. Sie reichten von Mietschulden über Nachbarschaftskonflikte bis hin zu Suchtkrankheiten oder Schwierigkeiten, Anträge zu stellen. Auch Probleme mit der Beschaffenheit der Wohnung, Badumbauten oder anderes seien Themen. Durch die Beratung und in deren Folge individuelle Lösungen sei es gelungen, allein in diesem Jahr 48 Wohnungsumzüge zu verhindern. „Damit haben wir 145 000 Euro eingespart“, sagt Klaus-Peter Adomeit. Denn jeder Umzug koste die WVG im Durchschnitt 3000 Euro, um die Wohnung für Nachmieter herzurichten.

Besonders freut sich die Geschäftsführung über das Interesse am Stadtteilcafé in der Heinrich-Hertz-Straße 20b im Firmensitz der Sophi. Seit der Eröffnung vor zwei Jahren habe es eine Entwicklung genommen, die so niemand vorhersah. Täglich gebe es Veranstaltungen. „Auch das hat einen Mehrwert. Die Menschen fühlen sich bei uns wohl“, kommentiert Adomeit die stetig steigenden Besucherzahlen und das wachsende ehrenamtliche Engagement.

Sophi zählt 20 Mitarbeiter Die Sozial- und Pflegedienst GmbH wurde 2017 als Tochterunternehmen der WVG gegründet, um Mietern mit einem ambulanten Pflegedienst und sozialen Leistungen ein Rundumangebot zu unterbreiten und letztlich die Fluktuation zu senken. Derzeit beschäftigt Sophi 20 Mitarbeiter, davon acht im Pflegebereich, zudem Hauswirtschafter und Sozialarbeiter. Pflegekräfte werden laut Geschäftsführung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst entlohnt, alle anderen Beschäftigten knapp darunter. Weitere Fachkräfte sollen eingestellt werden, noch in diesem Jahr auch ein dritter Sozialarbeiter, um dem steigenden Bedarf zu entsprechen. Ursprünglich sollte das Unternehmen ab 2020 aus den roten Zahlen kommen. Doch laut Prokuristin gebe es mehrere Gründe, weshalb es auch in den nächsten Jahren ein Defizit geben werde: Zum einen seien es die geringeren Einnahmen im Pflegebereich, zum anderen die Buchführung, die vom Mutterunternehmen besorgt wird. Sie erfordere mehr Ausgaben als im Businessplan kalkuliert. Auch das Stadtteilcafé bringe weniger Einnahmen als gedacht. Zudem seien noch nicht alle Geschäftsfelder komplett umgesetzt, dazu zähle ein Kurierdienst.

Von Petra Hase