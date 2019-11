Ehrennadel für Chefin der Greifswalder „Ostseetänzer“

Greifswald

Noch immer rätselt Astrid Rose, Vorsitzende des Vereins „ Ostseetanz Greifswald“, darüber, wer sie für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen hat. Heute am 30. November, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, zeichnet Mecklenburg-Vorpommern die „Helden des Alltags“ mit der Ehrennadel aus. Auch Rose soll am Samstag eine der Nadeln erhalten.

Aus dem eigenen Verein, glaubt sie, sei es wohl keiner gewesen. Dabei ist die Wertschätzung der Mitglieder für die 56-Jährige offensichtlich: Jeder, der an ihr vorbeigeht, grüßt sie herzlich oder tätschelt ihr freundschaftlich die Schulter.

Vereinsgründung aus der Not heraus

Kein Wunder, denn ohne sie und ihr Engagement gäbe es den Tanzverein in seiner heutigen Form wohl nicht. Über zehn Jahre ist es her, als Rose mit ihrem Mann und Tanzpartner und einigen Freunden den Verein gründete. Als Turniertänzer, die bis heute auf Landes- und sogar Weltmeisterschaften antreten, brauchten sie dringend einen geeigneten Ort zum Trainieren. „Die Vereinsgründung hat sich quasi aus der Not ergeben“, erinnert sich Rose.

Den Sommerurlaub 2009 verbrachte sie mit ihrem Mann und fünf weiteren Tanzpärchen Am Koppelberg 13, dort wo sich heute die Zentrale der Ostseetänzer befindet. „Für die Bauarbeiten am Gebäude ging fast der gesamte Jahresurlaub drauf“, sagt Rose. Aber es hat sich gelohnt. Im September startete der Verein mit etwa 70 Mitgliedern.

Wachstum schafft Herausforderung

Heute sind es knapp 700. Mit einem derartigen Zulauf hätten Rose und ihre Freunde damals nicht gerechnet. „Wir schätzten, dass bei 300 die Kapazitätsgrenze erreicht und die Kosten für den Vereinsbetrieb gedeckt wären“, so Rose. Doch der Verein wuchs stetig weiter und neue Räumlichkeiten für die insgesamt 40 Tanzgruppen und 25 Trainer mussten her. Mittlerweile trainieren sie in sieben Sport- und Tanzhallen in ganz Greifswald.

Bei allem Stolz auf das Erreichte: Für die ehrenamtlichen Funktionäre des Vereins ist dieses Wachstum eine enorme organisatorische Herausforderung. Für Astrid Rose ist ihre Aufgabe als Vereinsvorsitzende wie ein zweiter Job. Vier Mal pro Woche ist sie Am Koppelberg anzutreffen. Oft fährt sie nach ihrer Arbeit als Angestellte im öffentlichen Dienst des Landes direkt weiter zur Tanzschule und bleibt mitunter bis 11 Uhr abends dort.

Schluss mit dem Ehrenamt?

„Ich versuche meine Leute bestmöglich zu koordinieren und bin immer ansprechbar“, so Rose. Außerdem müsse sie Vorstandssitzungen und Tanzveranstaltungen organisieren, Trainerstellen neu besetzen und Abwanderungswillige zum Bleiben überreden. Hinzu kämen die Anliegen der Eltern einiger Kinder. „Manche sind mit dem Training nicht immer einverstanden“, sagt Rose. Dann müsse sie schon mal erklären, warum der neue Trainer nicht wie sein Vorgänger ist.

Diese zusätzliche Belastung ist groß. In den vergangenen zwei Jahren habe sie häufiger überlegt aufzuhören. „Lange geht das nicht mehr“, sagt sie. „Doch meistens überwiegt noch der Spaß.“ Einen Wunsch hat sie aber: „Es wäre schön, wenn sich nicht immer die Gleichen für den Verein engagieren würden, sondern jeder ein bisschen mit anpackt.“

Auf den Preis am Samstag freue sie sich aber sehr. „Das zeigt, dass gesehen wird, wie viel Arbeit man hier reinsteckt.“

Von Flemming Goldbecher