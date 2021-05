Greifswald

Wann die Idee zu seinem „Späti“ geboren wurde, weiß Hüseyin Aydin nicht mehr so genau. „Seit 1998 betreiben wir die Pension und das Restaurant. Irgendwann haben wir gedacht, dass wir unseren Raki und andere türkische Sachen, die wir auch in der Küche verarbeiten und brauchen, den Gästen zum Mitnehmen anbieten können“, sagt der Greifswalder. „Wir wurden oft nach der türkischen Knoblauchwurst, dem türkischen Tee oder Mokka gefragt“, erklärt er.

Da lag der Gedanke nah, dass das, was sowieso im Lager vorrätig ist, auch direkt an den Gast verkauft werden kann. Ausreichend Platz hatte die Küche des Restaurants, sodass dem Verkauf von Waren hier Raum geschaffen werden konnte. Der Spätkauf mit einem wachsenden Angebot entstand und wuchs mit den Jahren. Zwischen Kühltruhe und Ladentheke finden nicht nur Spirituosen, Bier, Wein und alkoholfreie Getränke ihren Platz. Auch Würstchen oder die Dose Bohnen für den späten Hunger hat der Inhaber griffbereit.

Das Bier um Mitternacht

„Wir sind eine Studentenstadt und Studenten brauchen auch zu späterer Stunde mal ein Bier und Zigaretten“, weiß Hüseyin Aydin. Und da die Küche des Restaurants mit Lieferservice sowieso bis in die Nacht besetzt ist, bekommen die Greifswalder auch ihr Bier, den Wein oder die zugehörigen Chips für den geselligen Abend bis um 1 Uhr. „Das Restaurant ist besetzt, da kann auch der Laden bedient werden“, meint der 66-Jährige. Tür an Tür kann der diensthabende Kollege im Restaurant dann auch nebenbei die Ladenkundschaft bedienen.

Wenn es besonders in den wärmeren Monaten die jungen Leute auf dem Weg zum Treff am Hafen durch die Stadt zieht, ist der Spätkauf Anlaufpunkt, um kurz vor dem Ziel noch für Getränke und Snacks zu sorgen. „Wir sind ein Anziehungspunkt. Ob Tabakwaren, eine Flasche Wein, Butter oder Eier. Der Großteil unserer Kunden sind die Studenten der Stadt, aber auch die Leute aus der Straße und Umgebung“, sagt Hüseyin Aydin. Doch gerade die nachtschwärmenden Studenten sind es, die dem „Späti“ derzeit fehlen. Durch die in der Pandemie ausfallenden Vorlesungen sind die zu einem großen Teil nicht mehr in der Stadt, beziehungsweise sind durch die Ausgangssperre kaum noch unterwegs. „Damit geht auch unser Umsatz runter.“

Der Spätkauf als Anlaufpunkt oder Lieferdienst

Die Stammkundschaft kann sich jedoch darauf verlassen, dass ihr „Späti“ sie nach einer Rückkehr stets wieder willkommen heißt. „Man sieht die Studenten wachsen. Sie kommen als Studenten hier an, gehen nach dem Abschluss wieder weg und stehen dann manchmal Jahre später wieder in der Tür“, weiß Aydins Partnerin Mandy Stüdemann. „Da kennt man die Lebensgeschichten.“

„Wir sind unseren Kunden aber dankbar, dass sie uns in der Corona-Zeit die Treue halten. Das motiviert uns auch“, sagt Hüseyin Aydin. Und schließlich ist der „Späti“ nicht nur Anlaufpunkt auf dem Weg zur Party, sondern liefert den Likör, Korn, die Erdnüsse, Schokolade oder Chips genauso aus, wie die Pizzen und anderen Angebote des „Sofa“.

Eng mit der Hanse- und Universitätsstadt verbunden

Doch Hüseyin Aydin fühlt sich nicht nur seinen Gästen und Kunden verbunden. Seinen Ausgleich zum beruflichen Alltag zwischen Spätkauf, Restaurant und Pension fand er stets in den Sportvereinen der Stadt. „Greifswald ist so eine tolle, bunte Stadt“, sagt er. Um dies auch anderen näher zu bringen und sie ebenso in Greifswald zu verwurzeln, engagiert er sich seit Jahren im Integrationsverein Vorpommern Greifswald für Menschen mit Migrationshintergrund.

Für seinen Einsatz dankte ihm auch schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einer Einladung ins Schloss Bellevue zum Neujahrsempfang. Als einer von 70 Bürgern, die sich besonders um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, durfte er dann zum gemeinsamen Mittagessen in den Großen Saal des Amtssitzes des deutschen Staatsoberhauptes.

Von Wenke Büssow-Krämer