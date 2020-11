Bereits seit 2018 müssen die Bewohner in Spandowerhagen mit einem Brummen leben. Ihre Vermutung, dass das mit dem Umspannwerk in Lubmin zu tun hat, wurde nun bestätigt. Der Betreiber, 50Hertz, will einlenken. Das Unternehmen hat konkrete Pläne, die der Lärmbelästigung ein Ende setzen sollen.