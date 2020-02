Lärz/Berlin

Im Internet sind Spanner-Videos von der „Fusion“ aufgetaucht. Der Veranstalter des größten Musikfestivals in MV reagierte schockiert auf das veröffentlichte Material. „Wir sind erschüttert und fassungslos darüber, dass diese Form von sexualisierter Gewalt an Orten stattfindet, in denen wir Antisexismus und Gewaltfreiheit als Grundkonsens verstehen“, heißt es in einer Stellungnahme. Ende Januar sei Kulturkosmos durch anonyme E-Mails auf die Filme aufmerksam gemacht worden, wie der Veranstalter auf seiner Internetseite schreibt.

Filme auf pornografischen Seiten hochgeladen

Vermutlich wurden die Videos mit einer Kamera aus einer abgestellten Handtasche beim Festival 2019 aufgenommen. Die Filme, welche auf einer pornografischen Internetseite hochgeladen wurden, seien innerhalb von 24 Stunden nach der Strafanzeige durch die Veranstalter gelöscht worden, heißt es.

Die Szenen zeigen Frauen unter der Dusche. „Die Kamera war offenbar so platziert, dass die Körper der gefilmten Menschen vom Schulterbereich abwärts erkennbar waren und es gab mehrere Nahaufnahmen von weiblichen Körperteilen“, schreibt Kulturkosmos in einer öffentlichen Stellungnahme.

Sexuelle Übergriffe bei der Fusion 2020 verhindern

Im Zuge der Vorbereitungen des Fusion Festivals 2020 will der Veranstalter jetzt Maßnahmen ergreifen, die sexualisierte Übergriffe dieser Art verhindern.

Die Philosophie des Musikfestivals kreist um „ Ferienkommunismus“ und Freiheit von jeglichen Zwängen und Kontrolle, weswegen sich der Veranstalter erst im vergangenen Jahr gegen polizeiliche Überwachung und Presse auf dem Festivalgelände eingesetzt hat. Die „Fusion“ findet seit mehr als 20 Jahren auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Lärz, nahe der Müritz, statt. Jedes Jahr pilgern rund 70 000 Besucher nach Lärz.

Spanner-Videos auch vom Festival „Monis Rache“

Auch von dem Festival „Monis Rache“ im vorpommerschen Tutow waren Spanner-Videos aufgetaucht. Die Filme wurden ebenfalls auf pornografische Plattformen hochgeladen und zeigen Frauen in Dixi-Toiletten.

Von Nora Reinhardt