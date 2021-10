Greifswald

Es war ein eindringlicher Appell, um auf die prekäre Situation in der Rostocker Kinderklinik aufmerksam zu machen. Etliche niedergelassene Kinderärzte aus der Hansestadt forderten die Landesregierung in einem Brandbrief zum Handeln auf, um dem Personalmangel, den Engpässen in der Patientenversorgung und dem ständigen Spardruck entgegenzuwirken.

Nachdem der Appell landesweit Schlagzeilen machte, schien auch die Sorge um die aktuelle Situation der Greifswalder Kinderklinik zu wachsen. Prof. Holger Lode, geschäftsführender Direktor, bestätigt, dass es so manche „besorgte Anfragen“ gegeben habe. „Es mangelt auch bei uns an Kinderärzten. Wenn ich auf die letzten elf Jahre zurückblicke, muss ich feststellen, dass wir aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation – besonders in der Kinderheilkunde – einen stetigen Personalabbau im ärztlichen Bereich hatten.“

Konzept der Kinderklinik könnte schmelzen

Aktuell sei die Greifswalder Kinderklinik jedoch noch gut aufgestellt. Die unterschiedlichen Bereiche, wie die Intensivmedizin oder die Behandlung von Krebserkrankungen, aber auch die Spezialgebiete wie Magen-Darm-, Stoffwechsel- oder Lungen- und Atemwegserkrankungen bei Kindern können weiterhin gut abgedeckt werden, fügt Lode an. Doch die Betonung liegt auf dem Wort „noch“. Denn wenn die Landesregierung jetzt nicht reagiere, ist sich der 54-Jährige sicher, „schmilzt das Konzept der Kinderklinik zusammen, sodass Eltern bestimmte Leistungen in MV nicht mehr in Anspruch nehmen können.“

Zwei Faktoren in der Kinderheilkunde gebe es, die eine Wirtschaftlichkeit fast unmöglich machen, erklärt Lode. „Wir haben einen höheren Aufwand als die Kollegen in der Erwachsenenmedizin, aber keine altersspezifische Vergütung in den größten Bereichen der Kinderheilkunde. Das ist auch bekannt. Jeder bedauert zwar, dass es so ist, aber es führt faktisch dazu, dass wir immer defizitär sind.“

Zum anderen müsse die Kinderklinik Leistungen vorhalten, die im Vergleich zu anderen großen Städten hier weniger benötigt werden. Ein Beispiel dafür sei die Früh- und Neugeborenen-Intensivstation. „Die Frühgeborenen kommen nicht nach Plan. Das verläuft oft typisch in Wellen. Es gibt Phasen, in denen wir viele haben, und andere Phasen, in denen es glücklicherweise weniger sind. Aber das erklärt, warum dort immer wieder eine Unterbelegung vorliegt.“

Vereine tragen oft Neuanschaffungen

Zwar gebe es das Problem der Maximalversorgung auch in anderen Intensivmedizinen, so Lode. „Aber wir haben sowohl die Unterrepräsentierung als auch die Rolle des Maximalversorgers plus Vorhaltekosten“, verdeutlicht er. Auch beim Thema Investitionen stehe die Kinderklinik in der Rangfolge im unteren Bereich. „Wenn intern ein Antrag auf eine Neuanschaffung für die Kinderklinik gestellt wird, gibt es immer andere Prioritäten, die wichtiger sind. Das hat häufig wirtschaftliche Gründe. Als Unternehmen gibt man eher Geld für Investitionen aus, wenn man weiß, dass darüber mehr Erlöse generiert werden können. Beispielsweise für Herzkatheter oder MRT.“

Seit Beginn seiner Funktion als geschäftsführender Direktor im Jahr 2011 seien erforderliche Anschaffungen für die Kinderklinik entweder über Spenden oder über selbst erworbene Drittmittel finanziert worden, berichtet Lode. Neben dem Greifswalder Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder springt auch der Förderverein für neurologisch- und stoffwechselkranke Kinder, kurz Fun, regelmäßig ein.

Finanzierungsstruktur muss verändert werden

Über die Vereine wird neben neuen Anschaffungen – wie zuletzt ein Ultraschallgerät für die Kinderklinik – auch Personal finanziert: eine halbe Stelle für einen Sozialarbeiter und eine Dreiviertelstelle für einen Psychologen. „Alle Bereiche, die mit schwerkranken Kindern zu tun haben, brauchen eine psychologische Unterstützung“, erklärt Lode.

Im Januar vergangenen Jahres wurde die Greifswalder Kinderklinik zum sechsten Mal in Folge mit dem Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder 2020-2021“ prämiert. Für den geschäftsführenden Direktor jedoch eine zwiespältige Anerkennung: „Wir sind natürlich froh, dass wir wenigstens diesen Standard haben. Das Ziel muss aber sein, dass wir hier auch in Zukunft eine umfassende Kinderheilkunde mit all ihren Spezialbereichen anbieten können, damit Familien nicht nach Hamburg oder Berlin fahren müssen, wenn ihre Kinder eine seltene oder schwere chronische Erkrankung haben“, macht Lode deutlich.

Dafür seien auch ambulante Angebote sehr wichtig. Nur so könne die Fachkompetenz am besten den Kinder und ihren Familien zugute kommen. Ein wichtiger Mosaikstein sollte dabei das von der Enquetekommission des Landtages in diesem Jahr nachdrücklich empfohlene Zentrum für seltene Erkrankungen werden.

Dafür müsse allerdings die Finanzierungsstruktur verändert werden. Doch was ist, wenn das nicht geschieht? „Die Greifswalder Kinderklinik gibt es seit 125 Jahren. Sie wird es auch in fünf Jahren noch geben. Die Frage ist dann nur, welche Bereiche wir noch abdecken können“, gibt Holger Lode zu bedenken.

Von Christin Lachmann