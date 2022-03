Greifswald

Sind Spatzen, die in Supermärkten umherfliegen eine Gefahr für unsere Gesundheit? Mit dieser Frage wendet sich ein besorgter Leser an die OSTSEE-ZEITUNG und an das Veterinäramt des Landkreises. Konkret geht es ihm um die Tiere, die er im Marktkauf Neuenkirchen bei Greifswald umherflattern sieht und hört. Seiner Beobachtung nach halten sich die Tiere besonders gerne in der Nähe des Bereichs Obst und Gemüse auf. „Womöglich koten sie auf das Obst und Gemüse oder picken es unbeobachtet an und verursachen somit eine Infizierung“, schreibt der Leser in seinem Brief.

Vögel fühlen sich wohl im Supermarkt

Vögel im Supermarkt seien ein Phänomen, das durchaus häufiger auftrete, insbesondere in der kalten Jahreszeit, sagt Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Den Vögeln gefällt das. Sie finden die Futterquellen attraktiv, spezialisieren sich darum auf die ,Schlupflöcher’, um in den Markt zu gelangen“, so Froitzheim.

Die Sperlinge fliegen dabei in den meisten Fällen direkt durch den Haupteingang ins Einkaufszentrum. „Durch die vielen Menschen, die rein und rausgehen, sind die Automatiktüren permanent in Bewegung, also quasi „dauerauf“. So gelangen die Tiere ins Haus“, sagt ein Sprecher der Edeka Nord GmbH.

Durch Nähe zum Wald viele Vögel

Im Marktkauf Neuenkirchen trete das Phänomen womöglich häufiger als anderswo auf, weil der Supermarkt direkt an einem Wald gelegen ist, der viel Wohnraum für Vögel in unmittelbarer Nähe bietet, vermutet der Marktkaufsprecher. Er betont, dass sich aktuell kein einziger Vogel im Marktkauf aufhalte, das Unternehmen das Problem ernst nehme.

Zahlreiche Gegenmaßnahmen durch Supermarkt

Landkreissprecher Froitzheim bestätigt, dass Marktkauf etliche Gegenmaßnahmen ergriffen hat. „Dazu zählen die Anlieferung von Waren im Schleusensystem, das Aufstellen von Sperlings-Lebendfallen, Netze zur Absicherung des Lagers gegen den Einflug von Vögeln, Kunststoffelemente über dem Metall-Schiebetor. Zudem wurden die Reinigungsarbeiten dem erhöhten Bedarf angepasst“, zählt Froitzheim auf.

Nachdem das Schreiben des besorgten Bürgers beim Veterinäramt eingegangen war, hatte dieses erneut eine Kontrolle veranlasst. In dem Zuge wurden Ausbesserungsarbeiten an Netzen und Kunststoffelementen angeordnet, so Froitzheim. Es gab zudem den Hinweis, die Bildung von Kondenswasserpfützen zu vermeiden, das Personal erneut zu schulen und die Oberlichter in der Decke des Marktes zu öffnen.

Spatzen können durch Deckenfenster fliegen

„Dort können die Tiere leicht herausfliegen“, sagt ein Marktkaufsprecher. Die Öffnung des Dachfensters sei jedoch wegen der hohen Temperaturunterschiede im Winter nicht dauerhaft möglich, beispielsweise bei starkem Westwind. Da es sich jedoch um kein Dauerproblem handle, sondern nur gelegentlich vorkomme, sei die Maßnahme innerhalb kurzer Zeit erfolgreich.

Lebendfallen über der Gemüseabteilung

Besonders gut klappen auch die sogenannten Lebendfallen, die oberhalb der Beleuchtung in der Obst- und Gemüseabteilung postiert sind. Dort werden die Vögel mittels kleiner Leckereien angelockt. Kaum setzt sich der Sperling, schnappt die Falle zu und der Vogel kommt aus der Holzbox nicht mehr heraus. „Unser Personal schaut mehrfach täglich nach, ob ein Tier in der Falle sitzt und bringt dieses dann raus“, sagt der Edeka-Nord-Sprecher.

Landkreissprecher Froitzheim stellt klar, dass das Lebensmittelunternehmen dafür sorgen müsse, dass die angebotenen Lebensmittel nicht mit Kot, Federn, Schmutz oder Ähnlichem verunreinigt werden. Sollte dies doch passieren, dürfen die Lebensmittel nicht verkauft werden.

Angepicktes Obst wird aussortiert

„Sie werden vom Personal entsorgt. Die Personalhygiene der MitarbeiterInnen umfasst sorgfältiges Händewaschen im Anschluss an derartige Tätigkeiten“, erklärt Froitzheim. Er ist überzeugt, dass selbst dann, wenn ein angepickter Apfel nicht rechtzeitig vom Personal aussortiert werden sollte, dies kein Problem sei, weil dieser vom Kunden gar nicht erst akzeptiert, also gekauft wird. „Wir sind in ständigem Austausch mit den Behörden und haben selbst ein großes Interesse, das Problem zu lösen“, erklärt der Edeka-Nord-Sprecher.

Von Katharina Degrassi