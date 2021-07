Spektakulär: Lebensgroßer Wal im Greifswalder Dom

Greifswald

Im August können Gäste des Greifswalder Doms etwas wahrhaft Außerordentliches bestaunen: Einen lebensgroßen Wal von 14 Metern Länge und neun Metern Breite! Zugegeben – das Exemplar ist weder lebendig, noch präpariert. Exotisch wird es trotzdem wirken. Der israelische Bildhauer Gil Shachar ließ 2018 eine Abformung von einem in Südafrika gestrandeten Buckelwal nehmen, fertigte eine Skulptur und goss sie in Epoxidharz. „In seiner ganzen Monumentalität ist dieses Kunstwerk nun im Dom zu erleben. Der Kopf des Wals berührt den Mittelaltar, seine Schwanzflosse erfüllt das nordöstliche Seitenschiff“, ist Dompfarrer Tilman Beyrich schon jetzt begeistert.

Der Meeressäuger erinnert nicht zufällig an die Legende von 1545, als Bauern einen bei Greifswald gestrandeten Schwertwal erschlugen. Walfresken im Dom St. Nikolai und in der St. Marienkirche zeugen noch heute davon. „Was haben sich die Menschen damals gedacht? Was sagt uns Gott im Anblick eines Wals“, sinniert Beyrich und erinnert an die biblische Geschichte von Jona im Wal, der versuchte, Gottes Auftrag zu entfliehen. Die berühmte Geschichte von Moby Dick, dem weißen Wal, ist eine ganz andere, verführt aber ebenso zum Nachdenken über menschliches Handeln: Rächt sich am Ende die Natur?

Vernissage und Klang-Farben-Konzert

Der Wal stehe nicht nur für die faszinierende Welt der Ozeane von unermesslicher Weite und Schönheit, sondern auch für eine ganze Kulturepoche der menschlichen Ausbeutung und rücksichtslosen Jagd auf diese Riesen der Meere, für ihre Bedrohung und den Raubbau an der Schöpfung überhaupt. „Dies und noch vieles mehr soll uns im August angesichts des Wals im Dom durch den Kopf gehen“, sagt der Pfarrer. Während des vierwöchigen Wal-Besuchs werde es neben einer feierlichen Vernissage auch zwei Gottesdienste, ein Klang-Farben-Konzert und einen Gemeindeabend zum Thema geben.

Diese Resonanz-Skulptur Kauri wird an der Kemnitzer Wende zum Verweilen einladen. Quelle: Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft

Stiftung will Kommunikation fördern

Ermöglicht habe das Projekt die „Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft“. Sie sorgt auch für ein Begleitprogramm in Schönwalde I: An der Kemnitzer Wende wird es eine „Resonanzskulptur“ mit dem Namen „Kauri“ geben – erschaffen von Nicola Schudy für künstlerische Mitmachaktionen. Ein halb geöffneter, transparenter Raum, der zur Begegnung, zum gemeinsamen Sprechen und Schaffen auffordere, kündigt die Stiftung an. Es gehe um „GreifsWALder Resonanzen“, um eine Kommunikation über den Wal im Dom und das, was uns bewegt, in Aufregung versetzt.

Die „Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft“ agiere unabhängig und gemeinnützig, heißt es auf ihrer Internetseite. Sie gehört zur Gruppe der Montag Stiftungen in Bonn und engagiert sich für eine Verankerung von künstlerischen Ideen, Konzepten und Projekten in unserer Gesellschaft. Gemeinsam mit Künstlern und anderen Partnern organisiert sie Kunstprojekte, um Menschen zu ermöglichen, sich mit gesellschaftlichen Bedingungen auseinanderzusetzen.

Von Petra Hase