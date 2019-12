Spektakulärer Prozess: Stalker aus Vorpommern muss jahrelang ins Gefängnis

Stralsund

Der Albtraum dauerte für Beate Albrecht (Name geändert) schon zwei Monate. Mit ihrem Chef setzte sie sich zu einem klärenden Gespräch zusammen. „Um Gottes Willen, was soll das noch werden?“, fragte er. Da klopfte es. Plötzlich standen mehrere Zollbeamte in schwarzen Westen in der Tür. Durchsuchung! Sie hatten eine Info bekommen, die Greifswalder Firma würde illegal 20 Personen beschäftigen, ein großer Fang. Den Tipp sollte angeblich Beate Albrecht gegeben haben. Darauf wies die E-Mail-Adresse hin.

Doch Urheber war Sven G., der ebenfalls in dem Unternehmen in der Siemensallee arbeitete, und als Absender den Namen der Kollegin nutzte. Es war nicht seine einzige falsche Beschuldigung – und längst nicht die Bösartigste.

Nachstellung, Verleumdung und falsche Verdächtigungen

Bei der Verhandlung am Stralsunder Amtsgericht am Dienstag dauert die Verlesung der Anklage gegen den Neubrandenburger G. fast eine halbe Stunde. Nachstellung, Verleumdung und falsche Verdächtigungen in mehr als 20 Fällen werden dem unauffälligen Mitdreißiger zur Last gelegt. Zumeist schaltete er mit fingierten E-Mail-Adressen Sex-Anzeigen auf einschlägigen Internetseiten. Er gab anfangs Beate Albrechts Namen und ihre E-Mail-Adresse an. Später ihre Telefonnummer. Dann auch ihre private Anschrift im Grimmener Umland. Außerdem inserierte er, seine Kollegin würde „versauten Sex“ im Greifswalder Büro anbieten – Adresse, Telefonnummer.

Immer wieder meldeten sich potentielle Freier bei Beate Albrecht. Zuerst per Mail, dann per Telefon – übers Wochenende hatte sie fast 30 verpasste Anrufe auf ihrer Dienstnummer. Dann parkte der erste Mann vor dem Haus der 40-Jährigen. „Warte auf dem Parkplatz auf dich, du Schlampe“, schrieb ihr der Nächste. Zweimal tauchten potenzielle Freier persönlich in der Firma auf.

„Es war ekelerregend“

Unter falschem Namen informierte G. den Vorgesetzten über die angeblichen „Nebentätigkeiten“ der Mitarbeiterin. Offenbar reichte ihm das alles aber immer noch nicht. Und so zog er Albrechts minderjährige Tochter in die Sache hinein.

Fortan schrieb er derb formulierte Anzeigen, Albrecht würde auch die 17-Jährige für sexuelle Dienste anbieten. Zweier, Dreier, alles möglich. „Es war ekelerregend“, kommentiert die Mutter im Gerichtssaal. Dort sitzt G. schräg vor ihr, schaut mit hochrotem Kopf stramm nach vorne auf den Boden. Beide blicken sich nicht einmal an.

Sven G. informierte die OZ über angebliche Sexpartys

Von Januar bis Mai 2019 zog sich die Sache hin. Schon nach wenigen Tagen stellte Albrecht Strafanzeige gegen unbekannt. Intensive Ermittlungen der Polizei und der Stralsunder Staatsanwaltschaft begannen. Doch die Angelegenheit eskalierte immer mehr. G. informierte auch noch das Jugendamt wegen der angeblichen Prostitution der Tochter. Beate Albrecht fragte sich: „Wann ist dieser Scheiß-Film endlich zu Ende?“ Und in der Gerichtsverhandlung sagt sie: „Ich habe gedacht, es gibt eigentlich keinen Grund mehr weiterzuleben.“

Neben dem Nachstellen belastete G. die Firma mit falschen Verdächtigungen, gab Strafanzeigen bei der Internetwache der Polizei auf, setzte Ermittlungen in Gang. Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, illegale Prostitution – bis zu zwei Stunden täglich verwendete er darauf. Auch der OZ schrieb er Mails, in den Räumen würden Sexpartys stattfinden.

Ähnlicher Fall 2014

So ähnlich hatte er es auch schon 2014 getan. Mit einem Nachbar in seinem Hausflur verstand er sich anfangs gut, dann suchte dieser jedoch Abstand. Als er eine Grillparty im Hof veranstaltete und G. nicht einlud, rief dieser aus dem Fenster: „Ihr werdet alle noch euer blaues Wunder erleben.“

Er überzog den Nachbarn und dessen Familie mit Anzeigen voller falscher Beschuldigungen, etwa wegen Drogenhandels. Zudem bestellte er mehr als 25-mal Waren im Namen seines Nachbarn – von Blumensträußen über Playmobil bis hin zu Sexspielzeug und einem Carport für mehr als 4100 Euro. Dafür gab es zwei Jahre auf Bewährung.

Stalking-Gesetz Stalkingheißt im Gesetzesdeutsch Nachstellung und ist im Paragrafen 238 des Strafgesetzbuchs geregelt. Bis zu drei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe sind möglich, wenn dadurch die Lebensgestaltung des Opfers „schwerwiegend beeinträchtigt“ wird. Dies kann zum Beispiel geschehen durchs beharrliche Auftauchen in der Nähe der Person oder unentwegte Kontaktversuche. Auch der Missbrauch der persönlichen Daten, das Bestellen von Waren und Dienstleistungen und das Veranlassen, dass Dritte Kontakt mit dem Opfer aufnehmen, ist strafbar. Führt das Nachstellen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder gar zum Tod des Opfers oder eines Angehörigen, sind bis zu zehn Jahre Gefängnis möglich.

Nur drei Monate nach Ablauf der Bewährungszeit begann der Horror für Beate Albrecht. Er führte für sie und ihre Tochter zu psychischen Belastungen, Angstzuständen, Schlafstörungen. Erst eine Hausdurchsuchung bei G., bei der die Polizei Laptops, Handys und Speichermedien als Beweismittel mitnahm, setzte dem Treiben ein Ende.

Er gibt alle Taten zu, kann sie aber nicht wirklich erklären

„Unter aller Kanone“, sagt G. in der Verhandlung über seine Taten. Er gibt alles zu. „Ich möchte mich bei Frau Albrecht entschuldigen.“ Es klingt etwas nuschelig und vielleicht eine Spur zu sachlich. Reue oder tiefe Einsicht erkennt Richter Chris Neumann in diesen Worten jedenfalls nicht. „Wie kann ein Mensch zu so etwas fähig sein? Erklären Sie es mir!“, fordert er den Angeklagten auf.

Doch ein plausibles Motiv kann dieser nicht liefern. G. stand zwar oft zu lange in Albrechts Büro zum Plaudern, verhielt etwas aufdringlich. Doch er hatte sich nicht an sie herangemacht und sie hatte ihn nicht zurückgewiesen. „Von Rache würde ich jetzt nicht sprechen“, meint er und nennt als vagen Grund fehlende Anerkennung in der Firma. Später sagt er: „Es gab einfach keinen Punkt, um aufzuhören.“

Das Stralsunder Schöffengericht verurteilt G. fürs Stalking, die Verleumdungen und falschen Beschuldigungen zu dreieinhalb Jahren Haft. Berufung ist möglich. „Für das, was er uns angetan hat, ist das zu wenig“, sagt danach Beate Albrecht. „Mir wäre auch lebenslänglich nicht genug.“

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch

Nach tödlichem A20-Unfall: Prozess gegen Fahrer beginnt

Brandanschlag auf Polizeiautos: Verdächtiger schweigt – Zufall half

Ex-Direktorin des Amtsgerichtes neue Beauftrage für Opferhilfe

Sexueller Missbrauch in Stralsund: Tatverdächtiger wird nach MV überstellt

SEK-Einsatz in der Gemeinde Grammendorf: 19-Jähriger bedroht junge Frau

Von Kai Lachmann