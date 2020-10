Spenden für das Segelschulschiff „Greif“ fließen weiter

Greifswald

Das Ziel, die Erneuerung des Holzdecks mit Spenden der OZ-Leser zu finanzieren, hat der Förderverein Rahsegler Greif e.V. erreicht. Die Unterstützung für das Segelschulschiff „Greif“ geht dennoch ungebrochen weiter. Am Montag zeigte der Spendenstand bereits mehr als 136 000 Euro an. Herzlichen Dank an alle Spender. Rund 125 000 Euro werden für die Erneuerung des Holzdecks benötigt. Mit dem zusätzlichen Geld will der Förderverein die Sanierung der Greif weiter unterstützen.

Gespendet haben: Falk-Hermann Elbe, 15 Euro; Margit Damm, 10 Euro; Goldine Grube, 30 Euro; Joachim Roemer, 30 Euro; Holger Lurtz, 10 Euro; Christine Just, 100 Euro; Herbert Tojan, 20 Euro; Norbert und Karin Humke, 5 Euro; Uwe und Petra Kasel, 100 Euro; Sieglinde Graenert, 20 Euro; Ingrid Winkler, 100 Euro; Juergen Wirth, 30 Euro; Marion Margit Monika und Hartmut Schurmann, 100 Euro; Thomas Grehn, 20 Euro; Isolde und Wolfgang Schmidt, 40 Euro; Hans-Peter und Sonja Kuchar, 15 Euro; Cornelia und Immo Wetzel, 20 Euro; H. und R. Suessmann, 100 Euro; Rudiger und Marlies Brehme, 30 Euro; Ingrid Engel, 15 Euro; Guenter Thiele und Andrea Brucks, 50 Euro; Hans-Gert und Anni Bartel, 100 Euro; Gunter und Ursel Meussling, 50 Euro; Michael und Petra Kresin, 20 Euro; Gerhard Schneider, 50 Euro; Johanna Janz, 30 Euro; Joachim Dietmar Kuhne, 50 Euro; Horst-Dieter und Christa Kolch, 20 Euro; Gerd Wandt, 100 Euro; Ralf Anschuetz, 300 Euro; Hildegard Splinter, 50 Euro; Christel Moller, 50 Euro; Gerhard Karl Friedrich Posselt, 20 Euro; Lüder und Sabine Stock, 20 Euro; Dr. Gerd Franke 1.000 Euro; Kerstin Strack, 20 Euro; Hannelore Feldt, 50 Euro; Lisette Becker, 20 Euro; Klaus-Dieter und Margrit Naujoks, 30 Euro; Uta Pietzsch, 20 Euro; Dr. Margrit Meyke, 50 Euro; Ralf-Georg und Christiane Jager, 100 Euro; Karin Simon, 50 Euro; Walter Gehrke, 100 Euro; Volkhart und Ursula Mielsch, 100 Euro; Hans-Joachim und Simone Raasch, 50 Euro; Harry Kunas, 100 Euro; Werner und Anke Krause, 20 Euro; Christa Doenitz, 20 Euro; Ulrich und Gisela Kasch, 10 Euro; Jens Steffen Herold, 100 Euro; Paul Herold, 50 Euro; Kordula Kleinwort, 50 Euro; Roland und Andrea Erler, 20 Euro; Ilse Ross, 20 Euro; Hannelore Hahlweg, 100 Euro; Bernd und Helga Muller, 20 Euro; Andreas Mueller, 25 Euro; Ingrid Gutzmann, 50 Euro; Eckhard und Sonja Hauss, 20 Euro; Monika Wagner, 25 Euro; Ingeborg Otto, 50 Euro; Brigitte Ambrosi, 30 Euro; Astrid Jarmer, 50 Euro; Marco und Constanze Heinermann, 30 Euro; Bernd und Gisela Riesebeck, 50 Euro; Dr. Jürgen Drenckhan, 100 Euro; Marianne Gessulat, 20 Euro; Maik Ladwig, 5 Euro; Klaus und Gabriele Werner, 20 Euro; Peter und Baerbel Herrmann, 50 Euro; Ingrid Jerominski, 100 Euro; Christian Schulz, 200 Euro; Marie-Luise Wienholtz, 200 Euro; Volker Harry Altwasser, 77,77 Euro;

Auch Sie können die Sanierung des traditionsreichen Zweimasters unterstützen: Sparkasse Vorpommern; Verwendungszweck: Rettet die Greif Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e.V. IBAN DE57 1505 0500 0102 1025 11.

Von M.R: