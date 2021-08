Die Pendler haben sich mit der Baustelle am Hansering arrangiert, einige Gewerbetreibende noch nicht. Beschwerden hätte es bislang bei der Stadt nicht gegeben, sagt diese und kündigt Währenddessen an, dass noch weitere Vollsperrungen folgen werden.

Sperrung am Hansering: Das sind die Leidtragenden

Baustelle in Greifswald

Baustelle in Greifswald - Sperrung am Hansering: Das sind die Leidtragenden

Baustelle in Greifswald - Sperrung am Hansering: Das sind die Leidtragenden