Sperrwerk Wieck ab Montag dicht

Greifswald

Schlechte Nachrichten für alle Skipper, die sich vor Weihnachten nochmal aufs Wasser wagen wollen. Vom frühen Montagmorgen an bis zum 20. Dezember bleibt das Sperrwerk in Wieck geschlossen. Eine Passage ist dann nicht mehr möglich. Grund hierfür sind umfangreiche Revisions- und Wartungsarbeiten an dem technischen Bauwerk. Hafenmeister Arnold Döblin vom Museumshafen bleibt entspannt. „Die Saison ist vorbei, das sollte kein großes Problem sein“, sagt er. „Am Freitag holen wir die kleineren Schiffe aus dem Museumshafen, auch die Werft krant.“ Einige Traditionsschiffe wollen zwar Weihnachtsfahrten anbieten, aber das sei Angesichts des Enddatums der Sperrung am 20. Dezember nicht als Problem zu sehen. Das Sperrwerk in Wieck wurde 2016 eingeweiht und hat sich bereits mehrfach bei der Abwehr von Hochwasser bewährt. Zuletzt schloss das Sperrwerk am 9. Januar sein Tor, eine Woche zuvor hatte Sturmtief „Zeetje“ in Mecklenburg-Vorpommern große Schäden durch Überflutungen angerichtet. Auch hier hieß es Schotten dicht im Sperrwerk, Greifswald blieb von Überflutungen verschont.

Von Anne Ziebarth