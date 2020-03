Greifswald

Weiß-rotes Absperrband flattert im Wind, kein Kind tobt auf dem Spielplatz an der Ecke Karl-Krull/ Hans-Beimler-Straße. Ähnlich sieht es nach der landesweiten Schließung aller Spielplätze und Sportanlagen in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch an vielen anderen Spielplätzen in Greifswald aus. Auf anderen Plätzen weisen Schilder mit der Aufschrift „ Spielplatz bis auf weiteres geschlossen“ auf die neue Realität hin. Doch nicht alle Eltern wollen das akzeptieren.

„Das ist nicht zu Ende gedacht“

An der Anlage am Wall hat eine Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ihren zweijährigen Sohn zum Spielen mit rausgenommen. Trotz des bestehenden Verbotes und der Aufforderung der Bundesregierung, öffentliche Plätze zu meiden, schätzt die 39-Jährige das Ansteckungsrisiko als gering ein. „Für mich ist dieses Virus nicht mehr als eine etwas ansteckendere Grippe“, sagt sie.

Die Mutter könne nicht verstehen, dass zwar Spielplätze und Geschäfte geschlossen werden, aber spazieren und joggen erlaubt bleiben und viele Betriebe ganz normal weiterarbeiten. „Das ist doch nicht zu Ende gedacht. Also entweder ganz oder gar nicht – bei einer kompletten Ausgangssperre würde ich mich auch daran halten.“ Eine zweite Mutter nutzt den Spielplatz ebenfalls mit ihrem Kleinkind. Das Kind hustet, doch ein Sicherheitsabstand zur anderen Mutter und ihrem Kind wird nicht eingehalten.

Stadt Greifswald appelliert an Bürger

Es sind Szenen wie diese, die derzeit eigentlich nicht stattfinden sollten. Die Stadtverwaltung hätte am Mittwoch mit den Kontrollen auf Spielplätzen und Sportstätten begonnen, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. Alle Personen seien den Hinweisen der Verwaltungsmitarbeiter mit Verständnis gefolgt. Es ginge darum, größere Menschengruppen zu vermeiden und die Infektionsketten zu unterbinden, damit sich das Coronavirus so langsam wie möglich ausbreite. „Nur wenn wir jetzt alle sofort vernünftig und solidarisch handeln, können wir Zustände wie in Italien vielleicht noch verhindern“, appelliert Reimann. In Italien sind bislang rund 3000 Menschen an Covid-19 gestorben; im Land gilt eine Ausgangssperre.

Kontrollen der Stadt würden in den kommenden Tagen ausgeweitet, so Reimann weiter. Die Stadtverwaltung stehe dazu im engen Kontakt mit der Polizei. Ob Verstöße gegen das Verbot begangen werden, könne im Zuge der Amtshilfe für Landkreise und kreisfreie Städte durch die Polizei kontrolliert und entsprechend geahndet werden, teilt die Behörde mit.

Hausmeister kontrollieren Spielplätze

Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) sowie die Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald (WGG), die insgesamt über 100 Spielplätze in ihren Beständen haben, würden Hausmeister zu Kontrollen aussenden. „Wir werden die Spielplätze mehrmals am Tag bestreifen, um eine Gruppenbildung zu verhindern“, so André Böttner, Teamleiter der WGG-Hausverwaltung. Treffe man nur eine Familie an, werde man diese nicht wegschicken. Die WVG setze auf Absperrband und regelmäßige Kontrollen, teilt WVG-Sprecherin Jana Pohl mit.

Für Familien, wie die von Stefan Donner (38), bedeute das Spielplatzverbot kaum eine Einschränkung. „Wenn andere Leute dort sind, dann gehen wir eben nicht mehr auf den Spielplatz. Wir halten uns an die Anweisung“, sagt der Vater, der mit seinen Kindern im Alter von elf, vier und einem Jahr und seiner Frau an der Freizeitanlage am Dubnaring spazieren geht. Verständlich seien die Maßnahmen zur Minimierung der Ansteckungsgefahr zwar, aber Geschäftsschließungen halte Donner dennoch für übertrieben. Wenn Menschen Abstand voneinander hielten, würde das reichen.

Ausgangssperre wegen Coronavirus?

Wie sich viele Kinder wohl derzeit fühlen, bringt diese 8-Jährige zum Ausdruck: „Ich finde es langweilig, dass wir nicht auf Spielplätze dürfen.“ Mit ihrer Mutter fährt sie Rollschuhe in der Nähe des Karl-Marx-Platzes. „Grundsätzlich finde ich das Verbot in Ordnung“, sagt die 43-jährige Anwohnerin. Und falls sich viele Menschen doch nicht an das Verbot halten? „Ausgangssperren wären der nächste logische Schritt. Ich rechne auch damit. Und wenn es so weit kommt, dann ist das eben so.“

Von Christopher Gottschalk