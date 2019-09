Greifswalder Schandfleck bleibt im Besitz von Torsten Abs

Greifswald

Die Villenruine Schützenstraße 5 bleibt im Besitz des früheren Greifswalder Immobilienunternehmers Torsten Abs. Die Hoffnung auf Beseitigung des Schandflecks durch einen neuen Eigentümer ist dahin. Der für Freitag anberaumte Termin zur Zwangsversteigerung im Amtsgericht wurde Nitte dieser Woche abgesagt. Vor fünf Jahren brannte das damals bereits längere Zeit leer stehende Gebäude ab.

Schon im Vorfeld hatten Insider vermutet, dass der Termin abgesagt werde. Das funktioniert so: Abs begleicht die vergleichsweise geringe Forderung des Gläubigers, der die Zwangsversteigerung betreibt, um sein Geld zu bekommen. Dabei läuft so ein Verfahren Jahre, es hätte also längst überwiesen werden können.

Volle Säle bei Versteigerungen

Es ist offenbar ein Spiel, das Abs in Greifswald nicht zum ersten Mal bei den zahlreich anberaumten Versteigerungen seiner Grundstücke in den letzten Jahren spielt. Meist ließ er sich bis zum Morgen des Termins Zeit. Das Interesse an den letzten bebaubaren Flächen in der Innenstadt ist riesig. Kommt es doch mal zur Versteigerung ist der Saal voll.

Wird Termin fürs „Quarks“ auch abgesagt

Auch für ein zweites Abs-Grundstück in der Altstadt wird erwartet, dass das der Termin abgesagt wird. Am 25. Oktober soll ein Filetstück, ein unbebautes Grundstück am Karl-Marx-Platz 19, im Amtsgericht versteigert werden. Das hier stehende Gebäude, zuletzt Sitz des Café „Quarks“, in der DDR Kinderheim „ Hertha Geffke“, wurde 2010 wegen Einsturzgefahr abgerissen.

Dieses Grundstück am Karl-Marx-Platz, das Torsten Abs gehört, soll im Oktober versteigert werden Quelle: eob

Nach OZ-Informationen findet der Ex-Greifswalder immer wieder Geschäftspartner, die Geld mit der Aussicht auf eine angebliche Rendite geben. Es heißt, dass er sehr überzeugend auftreten kann. Seine Grundstücke bleiben aber mit hohen Schulden durch andere Kredite belastet. Es könnte nun ein anderer Gläubiger ein neues Zwangsversteigerungsverfahren beantragen.

Eigentümer lässt Gutachter nicht aufs Grundstück

Der Verkehrswert für die Schützenstraße 5 liegt bei 500 000 Euro bei einer Gesamtfläche von etwa 3600 Quadratmeter. Die Summe wurde ohne Kenntnis der tatsächlichen Zustände auf dem Grundstück ermittelt. Am Karl-Marx-Platz 19 beträgt der Verkehrswert 153 000 Euro für knapp 110 Hektar.

Über die Motive von Torsten Abs, der heute in Berlin leben soll, wird gerätselt. In Greifswald hat er keines seiner angekündigten Projekte zu Ende gebracht. Auch bei Zwangsversteigerungen hatte er nach der Wende nicht wenige Grundstücke in Greifswald und Umgebung erworben. Einen großen Teil, zum Beispiel Mühlentor 2 (frühere Poliklinik), Ecke Fischmarkt/Lappstraße (Gaststätte) und Lange Straße/Ecke Kapaunenstraße (wird gerade bebaut), besitzt er nicht mehr. Andere Immobilienunternehmer verwirklich(t)en hier Projekte.

Der Einsatz von Strohmännern

Schon 2008 und 2011 waren Zwangsversteigerungen der Schützenstraße 9 gescheitert. Aber Torsten Abs versteht es, das Recht so zu nutzen, dass er Eigentümer bleibt, und geht dabei auch krumme Wege. Er setzte in der Vergangenheit bei Versteigerungen Strohmänner ein, die für ihn boten, aber nicht bezahlten. Nur die Sicherheitsleistungen, insgesamt etwa 150 000 Euro, waren futsch.

2011 befand das Amtsgericht Torsten Abs wegen des Einsatzes der Strohmänner schuldig des Betrugs und versuchten Betrugs im Zusammenhang mit Zwangsversteigerungen unter anderem der Schützenstraße 5 ab 2007.

„Spezialist für leistungsgestörte Kredite“

2017 hätte er die Schützenstraße 5 fast verloren. Drei Greifswalder gewannen mit 725 000 Euro eine regelrechte „Bieterschlacht“. Ein Herr M., der wahrscheinlich per Mobiltelefon mit Abs korrespondierte, bot noch mehr, aber er hatte nicht die vom Gericht geforderte Sicherheitsleistung gebracht, M.’s Gebote waren ungültig. Aber er erhob Widerspruch, und die Rechtspflegerin erteilte den Zuschlag für das Grundstück nicht, um ganz sicher zu gehen. Sie vertagte diesen um eine Woche. Einen Tag vor der Zuschlagserteilung bekundete die Duisburger Hoist GmbH, nach eigenen Angaben „Spezialist für die Bearbeitung leistungsgestörter, immobilienbesicherter Kredite in Deutschland“, ihren Wunsch auf Einstellung des Verfahrens. Abs hatte deren Forderung beglichen.

Abs Geschäftsführer von Berliner Firmen

Laut dem Wirtschaftsservice Norddata ist Abs in Berlin aktuell Geschäftsführer mehrerer GmbH, die sich mit Immobilienentwicklung, Immobilien- und Vermögensverwaltung befassen, darunter der Karl-Marx-Platz 19 GmbH. Die letzte Gründung der in Berlin ansässigen Gesellschaften erfolgte 2019. Frühere Co-Geschäftsführer sind mehrfach in den letzten Jahren ausgestiegen. Es heißt, dass Abs wirtschaftliche Lage derzeit recht gut sein soll.

Die Villa Erbaut wurde das Zweifamilienhaus in der Schützenstraße mit 342 Quadratmetern Grundfläche ab 1904 für Robert Druckrey nach Plänen von Alfred Niedersässer. 1997 wurde laut Gutachtenein Vermerk – über eine dann nicht durchgeführte Sanierung – ins Grundbuch eingetragen. Auf einer Zeichnung von 1976 ist auch eine Lackiererei zu sehen. Ab 1940 bis Mitte der 1990er-Jahre befanden sich ein Holz- und Kohlehandel sowie ein Maschinenreparaturbetrieb auf dem Gelände. Daher besteht der Verdacht, dass sich Altlasten auf dem Gelände befinden. Allerdings ließ der Eigentümer den Gutachter nicht aufs Grundstück. Eine Sanierung des Gebäudes gilt als unwirtschaftlich. Eine schon erteilte Abrissgenehmigung ist inzwischen nicht mehr gültig. Torsten Abs hat die Schützenstraße von seinem Vater geerbt. Ein erstes Zwangsversteigerungsverfahren lief seit 2003.

