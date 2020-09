Spinnkreis Greifswald: Frauen bewahren altes Handwerk

Greifswald

Sie weben, sie stricken, sie häkeln – aber in allererster Linie spinnen sie! Knapp zehn Frauen treffen sich zweimal im Monat zum Spinnkreis im St. Spiritus. „Unsere Gruppe gibt es seit März 2019“, berichtet Cornelia Sell, die mit Sonja Wille, Heike Bordel und weiteren Mitstreiterinnen auch beim Caspar-David-Friedrich-Tag im Sozio-kulturellen Zentrum präsent war. Gemeinsam demonstrierten sie den Schaulustigen das Jahrtausende alte Handwerk, fachsimpelten mit Interessenten über Schafe, unterschiedliche Wollqualitäten und erzählten, welche schönen Sachen man aus dem Rohstoff machen kann. „Viele Gäste fragen nach Dornröschen“, meinte Sonja Wille mit einem Augenzwinkern. Wer weiß, vielleicht begegnet einem ja die Märchenfigur beim Spinnen ... Wer es genauer wissen will: Jeden zweiten Dienstag findet sich der Spinnkreis zusammen, das nächste Mal am 8. September um 17 Uhr. Reinschauen lohnt auf jeden Fall, das Handwerk soll so wunderbar Entspannung bringen.

Von Petra Hase