Spitzenreiter in MV: Industrie in Vorpommern-Greifswald macht mehr Umsatz

Greifswald

Die Industriebetriebe in Vorpommern-Greifswald haben im Corona-Jahr mehr Umsatz erzielt. Wie aus den kürzlich veröffentlichen Zahlen des Amtes für Statistik MV hervorgeht, lag der Gesamtumsatz von Januar bis Ende September bei rund 593 Millionen Euro. Die Industriebetriebe im Landkreis haben damit rund sieben Prozent mehr Umsatz als im Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielt.

Damit ist Vorpommern-Greifswald Spitzenreiter beim Umsatzplus von Industriebetrieben mit mehr als 50 Beschäftigten unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern, teilt die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Neubrandenburg mit. Hinter Vorpommern-Greifswald rangiere die Hansestadt Rostock mit einem Plus von 3,5 Prozent (rund 2,1 Milliarden Euro). Landesweit ist der Umsatz in der Industrie im Durchschnitt um ein Prozent gesunken und beträgt aktuell fast 9,7 Milliarden Euro.

Nahrungsmittelhersteller mit deutlichem Umsatzplus

Ein deutliches Umsatzplus in Vorpommern-Greifswald fuhren laut IHK vor allem die Hersteller von Nahrungsmitteln ein. „Wir hoffen, dass sich dieser positive Trend auch im kommenden Jahr fortsetzen wird“, sagt Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, mit Blick auf zwei geplante Neuansiedlungen von Nahrungsmittelproduzenten in der Region.

Laut der aktuellen Herbst-Konjunkturumfrage der Kammer haben auch die Bauwirtschaft und die Pharmaindustrie für die steigende Umsatzentwicklung in Vorpommern-Greifswalds Industrie gesorgt.

28 Industriebetriebe mit mehr als 50 beschäftige im Kreis

Hinzu kommt, dass die Anzahl der Industriebetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten im Landkreis um drei auf nunmehr 28 Betriebe gestiegen ist. In diesen Betrieben arbeiten mehr als die Hälfte der rund 7100 sozialversicherungspflichtigen Industriebeschäftigten in Vorpommern-Greifswald.

Von OZ