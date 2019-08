Kölpinsee/Greifswald

Die weibliche Handball-C-Jugend des SG Vorpommern-Greifswald freut sich über ihren neuen Hauptsponsor. Das Strandhotel „ Seerose“ aus Kölpinsee/Loddin wird die Mannschaft unter der Leitung von Trainergespann Maik Zornow, Dirk Mahlitz, Dominic Dehne und Uli Hauwetter ab dieser Saison tatkräftig unterstützen. Die 14 jugendlichen Sportlerinnen der Mannschaft spielen zurzeit erfolgreich in der Oberliga Mecklenburg-Vorpommern.

Mehrmals wöchentlich trainiert das Team in Ahlbeck, Wolgast und Greifswald, um sich auf das diesjährige Saisonziel – die Qualifikation zur Ostsee-Spree-Liga – vorzubereiten. Da ist die großzügige Unterstützung durch die Inhaber des Hotels „ Seerose“ in Kölpinsee, Gerd und Brigitte Schulz, eine große Hilfe, denn die Wege zu den einzelnen Spielorten sind oft sehr weit und verursachen große Kosten. Ohne Sponsoren, so die Trainer, könnten die Jugendlichen nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Das gesamte Team der weiblichen C-Jugend hofft natürlich auf eine erfolgreiche Spielsaison 2019/20120 und möchte damit den Sponsoren danken.

Von Cornelia Meerkatz