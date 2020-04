Sport in Corona-Zeiten: Greifswald startet Stadtradel-Aktion am 1. Mai

Greifswald

Sport in Gemeinschaft ist gerade nicht das, was vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erlaubt ist – wohl aber Radfahren mit Abstand. Deshalb hält Greifswald an der seit Jahren beliebten Aktion Stadtradeln fest. „Wir haben uns nach langer Überlegung entschlossen, das Stadtradeln in diesem Jahr wie geplant vom 1. bis 21. Mai durchzuführen“, erklärt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder.

„Die Bewegung an der frischen Luft ist gesund und stärkt das Herz-Kreislauf- und das Immunsystem. Das ist wichtig, auch und gerade in Zeiten von Corona“, fügt er hinzu. Da Ausflüge in großen Gruppen noch nicht gestattet seien und die Kontaktbeschränkungen gelten, sollten Teilnehmer nur in Familie oder jeweils zu zweit starten.

Anzeige

Anmeldungen ab sofort möglich

Teilnehmen kann jeder, der in Greifswald lebt, arbeitet, die Schule oder Uni besucht oder einem Verein angehört. Insbesondere sind auch Familien oder Unternehmen zum Mitmachen aufgerufen. Ab zwei Personen können sich Teams bilden, die gemeinsam möglichst viele Kilometer beruflich sowie privat mit dem Fahrrad zurücklegen.

Weitere OZ+ Artikel

Teams und Einzelstarter können sich ab sofort auf der offiziellen Website (https://www.stadtradeln.de) registrieren und die geradelten Kilometer später eintragen. Für Smartphone-Nutzer gibt es dafür eine spezielle Stadtradel-App.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Hinweis zur Anmeldung: Die Anmeldedaten aus dem Vorjahr sind gültig. Wer sein Passwort und/oder Benutzernamen vergessen hat, kann sich auf www.stadtradeln.de/passwort/ mithilfe der eigenen E-Mail-Adresse (oder des Benutzernamens) die Zugangsdaten neu anfordern. Neu ist in diesem Jahr, dass sich in einem angemeldeten Team auch Unterteams bilden und einen teaminternen Wettbewerb starten können.

Lesen Sie auch:

Von ph