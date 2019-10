Sport unter Strom soll Greifswalder fit machen

Greifswald

Ich stehe unter Strom. Ich kämpfe schwitzend um Kontrolle. Auf allen Vieren strecke ich meinen linken Arm und das rechte Bein aus. Ellbogen und Knie soll ich zusammenführen. „Halten! Noch zwei Impulse“, sagt Julia, meine Trainerin für Elektrostimulation ( EMS). Das bedeutet, dass Elektroden in Sekundenabständen Strom in meine Muskeln leiten. Dann geht nichts mehr. Julia hatte mich gewarnt. Ich strecke das Bein zu lange, der Strom nagelt mich in der Position fest. „Wer nicht hören will, muss fühlen“, sagt sie. Warum tue ich mir das überhaupt an? Weil das Training mit Elektrostimulation mich in nur 20 Minuten stärker und fitter machen soll. Was ist dran an der Methode?

Mit EMS in 20 Minuten fit?

Erik Dülge (31) ist Co-Geschäftsführer von Fitbox in Greifswald, einem Sportstudio in der Langen Straße. Das Prinzip: Je 20 Minuten Sport und 20 Minuten Ausdauertraining mit EMS pro Woche. Zwei Matten und zwei Laufgeräte stehen bereit, zudem eine Massagematte. „Ideal wäre es, wenn die Leute zusätzlich zu einem herkömmlichen Training zu uns kommen. Es geht hier darum, fitter und schlanker zu werden. Es geht nicht darum, wie ein Bodybuilder auszusehen.“

Von Vorteil sei die kurze Trainingszeit und dass ein Trainer stets Übungen zeigt und Fehler korrigiert. 140 Kunden im Alter zwischen 18 und 67 Jahren hätte das laut Webseite einzige Studio der Fitboxkette in MV, so Dülge. „20 Minuten bei uns ersetzen 90 Minuten im Fitnessstudio. Hier ist immer ein Gerät frei, weil die Kunden einen Termin haben. Die Übungen sind durch den Stromimpuls effektiver. Die Tiefenmuskulatur wird stimuliert.“ Ausgeschlossen sind Leute mit Herzschrittmachern und anderen schweren Erkrankungen. Dülge bietet zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel und Gesundheitstipps einer externen Firma an.

Erik Dülge ist Co-Geschäftsführer im Fitboxstudio in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

Ich schlüpfe vor dem Training in hautenge Hose und Shirt. Damit der Strom besser fließt, sind Weste und Klettverschlüsse um Oberarme und Oberschenkel innen nass. Es fühlt sich merkwürdig an, irgendwas zwischen Unterwäschemodel und klinischer Behandlung. Julia Bartels, 18-jährige Auszubildende als Sport- und Gesundheitstrainerin, dockt mich an und dreht den Strom für Arme, Bauch, Rücken und Beine hoch, bis ich „Stopp“ sage. Meine Arme zucken, alles vibriert bei einer Frequenz von 85 Hertz. Für manche Experimente muss ich in Kauf nehmen, dass mein Körper gegen mich zu rebellieren scheint.

Krafttraining unter Strom

Jede Übung fühlt sich schwerer an als sonst. Egal ob Kniebeuge, Ausfallschritte oder Bauchmuskeln anspannen. Ich halte kleine Hanteln, immer wieder spanne ich mich gegen die Stromimpulse an und versuche zu atmen. Zum Abschluss halte ich eine sogenannte Planke für eine Minute, Ellbogen auf dem Boden, den Körper gerade. Mein Schweißt tropft. Und schnell vorbei ist es auch. Gar nicht schlecht. Für weitere 10 Minuten trete ich auf einem Laufgerät, der Strom pulsiert nun langsamer mit 7 Hertz, mein Körper ruckelt wie auf einer Schotterstraße.

Elektrostimulation sollte Ergänzung sein

EMS ist auch für Silke Schäfer nichts Neues. Die Teamleiterin der ambulanten Reha und Sporttherapeutin am Uniklinikum Greifswald setzt bei ihren Patienten seit 20 Jahren Strom ein. „Für aktive Sportler sollte es eine Ergänzung bleiben. Allerdings können sie dieselben Effekte auf den Muskelaufbau, die Verbesserung der Faserqualität, Schnellkraft und Ausdauer auch ohne Strom mit einem Hochintensivtraining gleicher Länge erreichen.“

Muskelkater dauert zwei Tage an

Letztendlich ersetze EMS die körpereigenen Stromimpulse der Nervenzellen mit einem externen Reiz. Deswegen fragt Dirk-Carsten Mahlitz, Geschäftsführer des Instituts für Gesundheitssport und Trainingsanalyse: „Kann ich dieselben Muskeln auch ohne diese elektrische Stimulation und im regulären Sport aktivieren? Ich würde stattdessen lieber Training mit vielen verschiedenen Bewegungsformen empfehlen.“ Auf jeden Fall ist EMS besser als nichts, sind sich die Experten einig. „Für Couch-Potatos ist EMS eine gute Variante, weil man Muskeln spüren kann, die man sonst nicht spürt“, sagt Silke Schäfer.

Ich verlasse das Studio und spüre, wie sich der Muskelkater ankündigt. Auch zwei Tage später spüre ich ihn noch. Dabei hatte ich Glück : Das Probetraining hat für mich nur 12 Minuten gedauert. EMS-Training findet sich in Greifswald zudem im Studio Bodytec Xpert und in der Physiotherapiepraxis Vital Plus neben dem Clever Fit.

Von Christopher Gottschalk