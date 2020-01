Sportbund Greifswald: Ryck-Arena nimmt Fahrt auf

Greifswald

Es ist eine der kühnsten Ideen für Greifswald seit Rycktunnel und Quartier Hafenstraße: Ein Sportzentrum rund um das Philipp-Müller-Stadion, was Trainingsmöglichkeiten für so viele Sportarten wie möglich mit einschließt und zugleich den individuellen Sport für Jedermann mit einbezieht. Der Stadtsportbund hat konkrete Vorstellungen für das Areal hinter dem Einkaufszentrum mit Netto-Markendiscount, Bäcker und Umsonstladen entwickelt.

Aktuell befinden sich hier das Philipp-Müller-Stadion, die Kegelhalle, eine Bogenschießanlage und zwei Plätze des FSV Blau-Weiß Greifswald. Ein Haus des Sports, eine Halle, eine Wurfarena und ein runderneuertes Philipp-Müller-Stadion für mehrere Sportarten sind vorgesehen. Kritiker bemängelten das Volumen des Projektes von geschätzten 20 Millionen Euro, aber die Sportvereine halten ihrer Idee fest.

Landessportbund und Sozialministerium begrüßen Idee

„Wir waren selbst skeptisch, ob unsere Idee nicht zu groß oder unrealisierbar ist“, sagt Peer Kopelmann vom Stadtsportbund. „Jetzt haben wir unsere Idee bei verschiedenen Institutionen vorgestellt und Rückenwind bekommen.“ Die Resonanz zum Beispiel beim Sozialmisisterium sei gut gewesen, auch der Landessportbund habe den Sportbund ermutigt, die Idee weiter zu verfolgen. „Eine multisportive moderne Sportarena, die Bedarfe verschiedener Sportvereine inkludiert und individuelles Sporttreiben fördert, könnte Modellcharakter für Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus haben“, so Kopelmann.

„Wenn man nichts macht, kommt auch nichts zustande“

Auch in der Greifswalder Verwaltung habe man Bestätigung bekommen, genau so etwas würde die Stadt brauchen, hieß es. „Sicherlich kommen da noch Hürden auf uns zu, vor allem die nötigen Fördermittel zu gewinnen wird schwer“, so Kopelmann. „Aber wenn man nichts macht, dann kommt auch nichts zustande.“ Bislang ist noch unklar, wie sich die Ryck-Arena finanzieren könnte, eine Mischung aus Fördermitteln und Beteiligungen durch die Stadt und Unternehmen sei vorstellbar.

Besonders wichtig ist Kopelmann, dass man in den Planungsprozessen die einzelnen Vereine mit am Tisch sitzen, die von den Plänen unmittelbar betroffen sind. „Blau-Weiß Greifswald und der Kegelverein natürlich, aber auch die Bogenschützen, für die man dann voraussichtlich einen Alternativstandort suchen müsste“, beschreibt Kopelmann. „Wir müssen gemeinsame Lösungen suchen.“ Auch bei den Unternehmern der Hansestadt hat Kopelmann schon mal vorgefühlt: „Wir haben ein Unternehmerfrühstück veranstaltet um ein Meinungsbild und vielleicht die ein oder andere Einschätzung zu bekommen“, erzählt er. „Die Unternehmer haben uns bestätigt, die Zeit sei Reif.“

83 Prozent der Greifswalder sind „bewegungs- oder sportaktiv“

In Greifswald bezeichnen sich nach Angaben des Sportbundes 83 Prozent der Bevölkerung als bewegungs- oder sportaktiv. „Das trifft auch vermehrt auf Ältere und Menschen mit Beeinträchtigungen zu. Damit ist die Sportinfrastruktur der Stadt nicht nur für die ca. 14.000 Vereinsmitglieder ein wichtiger Ort für ihren Sport, sondern auch für die Menschen die vermehrt selbst organisierten Sport betreiben wollen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Neben den populären Ballsportarten sind Radfahren, Laufen und Fitness die häufigsten Bewegungsformen. Dieser Entwicklung möchte der Stadtsportbund gerne gerecht werden.“

