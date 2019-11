Sporttempel für 20 Millionen Euro: Das sind Greifswalds Pläne für die Ryck-Arena

Greifswald

Ein Haus des Sports, eine Halle, eine Wurfarena, ein runderneuertes Philipp-Müller-Stadion für mehrere Sportarten, Bewegungsmöglichkeiten für jedermann zwischen Treidelpfad und Philipp-Müller-Stadion. Der Greifswalder Sportbund will keine halben Sachen. Schon der Name Ryck-Arena mit einer Welle statt eines Bindestriches ist Programm.

Von Investitionen von etwa 20 Millionen Euro ist für den „Integrationspunkt für eine bunte Stadt“ in ersten Schätzungen die Rede. „Die Ryck-Arena zieht die Aufmerksamkeit des Sports nach Greifswald und wäre ein Vorbild für ganz Deutschland“, spart der Vorsitzende des Stadtsportbundes Greifswald, Dirk-Carsten Mahlitz, nicht mit Superlativen. „In Kombination mit den Bewegungsmagistralen ist sie Touristenmagnet.“ Das Gelände soll frei zugänglich sein.

Anlaufpunkt für Sportwissenschaftler

Der Stadtsportbund hat erste Vorstellungen für das Areal hinter dem Einkaufszentrum mit Netto-Markendiscount, Bäcker und Umsonstladen weiterentwickelt. Aktuell befinden sich hier das Philipp-Müller-Stadion, die Kegelhalle, eine Bogenschießanlage und zwei Plätze des FSV Blau-Weiß Greifswald. Noch vor wenigen Monaten war von geschätzten Kosten von sechs bis acht Millionen Euro die Rede, also nicht mal der Hälfte der neuen Zahlen für die Aufwertung des Areals, die jetzt genannt werden.

Hinter dem Einkaufszentrum soll die Ryck-Arena entstehen. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Nun sollen hier der Kinder- und Jugendsport in der ganzen Breite Möglichkeiten finden. Ja, in der Ryck-Arena sollen auch die Sportwissenschaften einen Anlaufpunkt finden, nachdem das Universitätsinstitut im letzten Jahrzehnt geschlossen wurde. Das wird bis heute heftig kritisiert, Sportbund und Sportrat gehören zu denen, die eine Wiedergeburt der Sportlehrerausbildung in MV fordern. Mahlitz verweist ferner darauf, dass Sport eine der besten Möglichkeiten zur Integration Geflüchteter sei.

„Die Vision lässt sich natürlich nur mit Fördermitteln verwirklichen“, sagt Mahlitz. Er ist zuversichtlich, dass sich Geld beschaffen lässt, und zwar nicht zuletzt von der Europäischen Union. „Die Stadt kommt mit ins Boot, da ihr der Mehrwert klar ist, auch Firmen haben Interesse.“

Der Zeitablauf Laut Stadtsportbund soll 2019/20 der Sportausschuss der Bürgerschaft das Projekt Ryck-Arena beraten, so dass die Bürgerschaft damit befasst werden kann. Außerdem müsste Geld für die Erarbeitung des konkreten Projektes in den Haushalt eingestellt und Kontakt mit dem Land aufgenommen werden. Ebenfalls in diesem und nächsten Jahr sollen Einzelprojekte vorangebracht und über Meilensteine entschieden werden. Bis 2022sollen einzelne Projekte verwirklicht sein und das Gesamtprojekt starten können.

Haus der Sports und eine neue Halle

„Im Philipp-Müller-Stadion soll beispielsweise auch Baseball, American Football, Frisbee und Floorball gespielt werden können“, erläutert Mahlitz die Pläne. Auch einen Wurfplatz soll es geben, das sei gut für den Behindertensport, eine Greifswalder Stärke. Greifswald habe ein Leistungszentrum des Landes für Paralympics, erinnert der Sportbundvorsitzende. Das Haus des Sports soll viele Möglichkeiten bieten, Schulungen, Zusammenkünfte ermöglichen und auch Sanitäranlagen bereitstellen. Vielseitig nutzbar wird sicher eine neue unbeheizte Halle sein. Eine Idee ist auch eine Eisbahn im Winter.

Blick von der Anlage der Bogenschützen zum Philipp-Müller-Stadion. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Wie es konkret mit der Kegelhalle weitergeht, müsse man sehen. Diese Sportler hätten gerade einen Antrag auf Förderung beim Kreissportbund zur Aufwertung ihrer Halle gestellt, so Mahlitz.

Die Bogenschützen sollen erst einmal bleiben, müssten aber später umziehen, wenn etwas Geeignetes gefunden ist. „Die Ryck-Arena soll ja für alle interessierten Greifswalder zugänglich sein und jedermann Bewegungsmöglichkeiten bieten“, begründet Mahlitz. Bleiben die Bogenschützen, wäre das zu gefährlich.

Fußballclub Blau-Weiß skeptisch

Weiter Bestandteil der Planungen ist ein Kunstrasenplatz für die Fußballer westlich der Kegelhalle. An der Straße am St. Georgsfeld hat der FSV Blau-Weiß sein Stadion und das soll auch so bleiben.

Das Philipp-Müller-Stadion hat der FSV Blau-Weiß gepachtet. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Detlef Reiter, Vorsitzender des FSV Blau-Weiß, war nicht bei der Sitzung anwesend, auf der Mahlitz die Vision vorstellte. Der Fußballverein hat das Philipp-Müller-Stadion zunächst für ein Jahr gepachtet, nachdem der Greifswalder Fußballclub seinen Vertrag Ende 2018 gekündigt hatte. Blau-Weiß will investieren und zwar in ein Fußballstadion mit Flutlichtanlage. Reiter überzeugen die Sportbundpläne nicht. Viel zu groß, meint er.

Zu groß für Greifswald ?

Als potenzieller Nutzer der Ryck-Arena hatte sich der Verein Greifenpower gemeldet. „Deren Pläne für eine große Halle passen nicht auf das Gelände“, so Mahlitz. Eine Integration der Kraftsportler in die Ryck-Arena in einem angemessenen Umfang sei später aber durchaus wünschenswert. Greifenpower hat sich indes anders orientiert. Vereinsvorsitzender Sandrino Herder von Greifenpower bezweifelt, dass sich die Träume des Sportbundes mit 20 Millionen Euro umsetzen lassen. Aus seiner Sicht ist die Idee Ryck-Arena zu groß für Greifswald.

