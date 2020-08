Sprayer auf frischer Tat in Greifswald gestellt

Greifswald

Der Fluchtversuch hat ihnen nichts genützt: Die Bundespolizei hat in Greifswald zwei junge Männer erwischt und gestellt, die ein Pumpenhaus besprüht haben.

Das Sprayer-Duo wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden von einer Streife überrascht. Die Beamten der Bundespolizei entdeckten in der Nähe des Bahnhofes zwei junge Männer im Alter von 20 und 24 Jahren, die gerade dabei waren, ein Pumpenhaus der Stadt mit Farbe zu besprühen. Als die Täter die Streife bemerkten, versuchten sie zu fliehen, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Pasewalk mitteilt.

Fluchtversuch misslang

Doch der Fluchtversuch misslang, nach kurzer Verfolgungsjagd konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden. In seinem Rucksack fanden die Beamten den Personalausweis des zweiten Täters, der somit auch der Tat überführt werden konnte.

Ganz nüchtern ist das Duo offensichtlich nicht zu Werke gegangen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem ergriffenen jungen Mann ergab einen Wert in Höhe 1,03 Promille. Wie der Bundespolizei-Sprecher informiert, wurde der Vorgang zuständigkeitshalber an die Landespolizei in Greifswald übergeben. Sie hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von Udo Burwitz