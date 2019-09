Greifswald

Beim Spurwechsel hat ein Mopedfahrer in Greifswald am Mittwoch nicht aufgepasst. Er stieß mit einem Pkw zusammen. Der Mopedfahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 67 Jahre alte Mann befuhr gegen 14.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad der Marke Simson die Straße An der Thronpost in Richtung Schönwalder Straße. An der Ampelanlage wechselte er dort von der Rechtsabbiege- auf die Geradeausspur. Dabei habe er den links neben ihm fahrenden Opel übersehen, teilt die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. In Folge der Kollision stürzte der Simson-Fahrer und verletzte sich schwer. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort brachten Rettungskräfte den Verletzten in das Universitätsklinikum. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro.

Von Udo Burwitz