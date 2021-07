Wolgast

Kommende Woche ist Kiellegung auf der Wolgaster Peene-Werft – im kleinen Rahmen und ohne großes Tamtam. Boot 9 des Korvettenprogramms für die deutsche Marine steht dann im Mittelpunkt. Bis es soweit ist, müssten an der Kiellegungssektion aber noch verschiedene Arbeiten ausgeführt werden, erläutert Werft-Geschäftsführer Harald Jaekel dem Parlamentarischen Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) während eines Rundgangs über die Werft.

Aus Jaekels Stimme spricht unüberhörbarer Stolz auf die Arbeit der Peenewerker. Prompt fragt der SPD-Politiker nach, was im Vergleich mit anderen Werften das Besondere beim Marineschiffbau sei. „Wir verarbeiten superdünne Stahlplatten und Materialien, die eigentlich nicht zusammenpassen. Die müssen so verschweißt werden, dass das Schiff als Endprodukt nicht nur lange im Einsatz sein kann, sondern unseren Soldatinnen und Soldaten auch höchste Sicherheit bietet“, so Jaekel. Was in Wolgast abgeliefert werde, sei allerhöchste Präzisions- und Qualitätsarbeit.

In der kommenden Woche findet auf der Peene-Werft die Kiellegung des Hinterschiffes für das 9. Boot des Korvettenauftrags statt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Fünf Korvetten-Hinterschiffe

Die Peene-Werft mit ihren 328 Mitarbeitern ist gegenwärtig mit dem Bau von fünf Hinterschiffen für Korvetten der deutschen Marine beschäftigt. Es entstehen die Boote 6 bis 10 der K130-Klasse. Boot 8 wurde im vergangenen Oktober auf Kiel gelegt, kommende Woche folgt Boot 9. „Mit dem Auftrag sind wir bis Ende 2022 ausgelastet“, sagt Jaekel. Dann allerdings komme eine Auftragsflaute, für 2023 seien die Bücher noch leer. In Wolgast hofft man deshalb darauf, dass die Politik beim Korvettenauftrag auch noch Los 3 zieht, also weitere fünf Schiffe bauen lässt. „Das wäre nicht nur für die Schiffbauer hier ein gutes Zeichen, sondern auch für die Marine. Die Schiffe dienen dem Schutz Deutschlands und die Soldatinnen und Soldaten haben für diesen verantwortungsvollen Auftrag modernste Technik und größte Sicherheit verdient“, so der Werft-Geschäftsführer.

Zudem entsteht auf der Werft am Peenestrom ein Spezialschiff. Im Laufe des Jahres 2024 beginnt dann die Fertigung der F126 (Fregatten), unter anderem auch am Standort Wolgast. „Natürlich wollen wir nicht, dass uns wegen dieser Flaute unser Know-how in Form unserer Mitarbeiter abhandenkommt. Deshalb beraten wir auch innerhalb der Lürssen-Gruppe, welche Möglichkeiten andere Aufträge bieten, um den Standort Wolgast in sicherem Fahrwasser zu halten“, so Hartmut Jaekel, der darauf verweist, dass es auch im Reparaturbereich ständig großer Anstrengungen bedarf, um genügend Aufträge an Land zu ziehen.

Tender gegen harte Konkurrenz zur Werft geholt

Sozusagen einen „Goldfisch“ habe man mit dem Tender „Donau“ ergattert. Der Reparaturauftrag sei gegen starke Mitbewerber aus Polen gewonnen worden, das freue ihn besonders. Auch Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) spricht voller Stolz von der Peene-Werft. Es sei das wirtschaftliche Herz der Region. „Wenn die Werft genügend Aufträge hat, können nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch viele Zulieferbetriebe in der Region beschäftigt werden. Und dann geht es dank der Steuern, die ins Stadtsäckel fließen, auch Wolgast gut. Es ist ein immerwährender Kreislauf“, meint Weigler.

Der Tender "Donau" ist ein lukrativer Reparaturauftrag, den die Werft gewonnen hat. Quelle: Cornelia Meerkatz

Dahlemann hört aufmerksam zu, manches ist auch für ihn neu, obwohl er nach eigener Aussage bereits sechs Mal auf der Werft war. Der Vorpommern-Mann der Landesregierung stattet im Rahmen eines regelmäßig in der Region durchgeführten Wirtschaftstages stets mehreren Unternehmen einen Besuch ab. An diesem Freitag sind das neben der Peene-Werft auch die Metallbaufirma Kurzmann in Hohendorf und die Greifswalder Firma ml&s.

Betriebsrat: Schiffbauer sollten früher Rente bekommen

Die Hallen auf der Peene-Werft sehen an diesem frühen Freitagnachmittag etwas verlassen aus, denn für viele Peenewerker war 12 Uhr Feierabend. „Die Kollegen arbeiten unter der Woche dafür täglich etwas länger“, sagt der Betriebsratsvorsitzende René Quade, der 1983 auf der Werft seine Lehre begann. Mit Lürssen als Eigentümer sei man rundum zufrieden, mit der Politik nicht immer, resümiert er.

Betriebsratsvorsitzender René Quade (r.) im Gespräch mit seinen Kollegen Uwe Ohlrich (M.) und René Breuer. Quelle: Cornelia Meerkatz

Quade zeigt auf zwei Schweißer, Uwe Ohlrich (57) und René Breuer (38), die auf allen vieren durch die Doppelbodensektion kriechen müssen. Sie arbeiten gerne auf der Werft, aber sie bestätigen, dass es ein Knochenjob ist. „Wer das 30 oder gar 35 Jahre gemacht hat, ist fertig. Der Körper wurde genug geschunden, denn das ist jeden Tag aufs Neue Schwerstarbeit. Und deshalb muss die Politik kapieren, dass man Schiffbauer mit 60 Jahren in Rente schicken sollte“, sagt Quade, der selbst Schweißer war.

Patrick Dahlemann spricht vom großen Respekt vor der Leistung der Peenewerker, ihr Know-how sei außergewöhnlich. „Hut ab vor dieser Arbeit.“ Quades Forderung will er gerne noch einmal mitnehmen nach Schwerin und Berlin.

