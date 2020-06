Greifswald

Die Urkunde zur Verleihung des Lübischen Stadtrechts aus dem Jahr 1250 und Dokumente aus rund 800 Jahren Greifswalder Geschichte wandern bald an ihren neuen Lagerplatz: Das neue Stadtarchiv An den Wurthen, das Gedächtnis der Hansestadt, steht kurz vor dem Bauabschluss. Auf insgesamt vier Etagen und 400 Quadratmetern Grundfläche sind derzeit Bauarbeiter unterwegs; Türen, Glastrennwände, Tische und Arbeitsmaterialien fehlen. Voraussichtlich ab September soll der Einzug in mehreren Phasen erfolgen. Die Eröffnung ist für Anfang 2021 vorgesehen.

„Ich freue mich, dass alle Archivalien wieder an einem zentralen Ort gelagert werden“, sagte Stadtarchivar Uwe Kiel auf einem Rundgang durch die Räumlichkeiten. Nötig wurde der Neubau, weil die Räume im alten Stadtarchiv in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu feucht waren. Die Archivalien mussten dezentral untergebracht werden, ein Teil lagert noch in der Siemensallee.

Klima im Archiv muss stimmen

„Wir werden mehrere Messreihen durchführen, um sicherzustellen, dass die richtigen klimatischen Bedingungen herrschen“, sagte Kiel über die weiteren Schritte im neuen Gebäude. Für die Aufbewahrung der historischen Dokumente brauche es eine Temperatur um die 15 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit um die 50 Prozent. Das Gebäude hält zudem eine Kühlzelle für besonders empfindliche Materialien vor, in der es kälter und trockener sein wird als in den anderen Lagerräumen im zweiten und dritten Obergeschoss.

Stadtarchivar: „Wünsche in hohem Maße erfüllt“

Ein Aufzug garantiert Barrierefreiheit. „Das ist ein Vorteil für uns und die Besucher“, so Uwe Kiel. Im Eingangsbereich befinden sich der Benutzervorraum sowie zukünftige Arbeitsbereiche. In einem Annahme- und Säuberungsraum werden verschmutzte Archivalien zwischengelagert, ehe sie zur Restaurierung und Lagerung gelangen. Eine Veranstaltungsfläche im Erdgeschoss kann durch verschiebbare Wände hergerichtet werden. Das Konzept des neuen Archivs stößt bei Kiel sowohl auf Lob als auch auf Kritik.

„Der Gebäude ist ein Kompromiss, das unsere Wünsche in hohem Maße erfüllt“, sagte Kiel. Es sei ein Kompromiss zwischen archivfachlichen, baulichen und finanziellen Aspekten – der Eingangsbereich hätte beispielsweise größer ausfallen dürfen. Neben dem Stadtarchiv wird auch das Standesamt Unterlagen einlagern. Betrieben wird das Gebäude durch Geothermie, für die Sonden fast 100 Meter in den Boden gepresst wurden. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage installiert.

Stadtarchivar Uwe Kiel (l.), die städtische Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU) und Winfried Kremer, Leiter des Immobilienverwaltungsamtes der Stadt, stehen vor Magazinschränken im neuen Stadtarchiv An den Wurthen. Quelle: Christopher Gottschalk

Der Baustart war 2017, Kostensteigerungen und ein dadurch ausgelöster Baustopp streckten den Zeitplan nach hinten. Ursprünglich ging die Stadt von 6,4 Millionen Euro aus – letztendlich beliefen sich die Gesamtkosten auf 8 Millionen Euro. Das Land steuerte davon 3,67 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln bei.

Tag der offenen Tür im September

Die Greifswalder Öffentlichkeit soll ihr neues Stadtarchiv bei einem Tag der offenen Tür im September erkunden – der Tag der Städtebauförderung, bei dem das Gebäude präsentiert werden sollte, wurde im Mai wegen der Coronakrise abgesagt. Nach dem Einzug der Materialien betritt dann nur noch das Team des Stadtarchivs die Lagerräume. Eine Stelle im Team sei derzeit nicht besetzt und die Mitarbeiter seien Mitte 50, sagte Uwe Kiel. „Die Nachwuchsfrage stellt sich also.“

Stadtarchiv begann im 13. Jahrhundert Carl Johann Berlin, der erste hauptamtliche Archivar der Stadt, wurde im Jahr 1835 angestellt. Nach dessen Ausscheiden kam erst 1954 mit dem Neuaufbau durch Rudolf Biederstedt wieder Kontinuität in das städtische Gedächtnis. Die schriftlichen Überlieferungen zur Stadtgeschichte, Amtsbücher und Akten lagerten bis in die 1980er-Jahre im Rathaus, ehe sie in der Arndtstraße ein neues Zuhause fanden. Die Ursprünge des Stadtarchivs gehen bis auf die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts auf die Tätigkeit der Kanzlei des Rates zurück.

Für Hobbyforscher, Wissenschaftler, Schriftsteller und andere Interessierte entsteht ein zentraler Anlaufpunkt zur Sichtung der Stadtgeschichte – kostenlos für alle, die gemeinnützige Zwecke verfolgen und keine gewerbliche Verwertung der Materialien anstreben. „Das neue Gebäude bietet ausreichend Platz und ideale Unterbringungsmöglichkeiten“, lobte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) den Bau. „Das neue Stadtarchiv ist ein markantes Bekenntnis der Stadt zu ihrer reichen historischen Vergangenheit.“

Von Christopher Gottschalk