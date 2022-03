Greifswald

Wer sich regelmäßig im Internet bewegt, wird schon auf sie gestoßen sein. Sie sind überall. Einige sagen sogar, sie regieren das Internet. Auf jeden Fall sind sie unumgänglich: Katzen sind ein Internetphänomen. Die Menschen erfreuen sich an den Videos, Bildern, den knuffigen kleinen Kitten, denen, die grummelig schauen oder tollpatschig sind und besonders freche Streiche spielen. Wer Katzenbilder hochlädt, bekommt dafür viel Liebe.

Das haben auch Gina Kadow und Nico Uteg verstanden. Die beiden Greifswalder teilen sich ihre Wohnung mit drei besonders schönen Bengalkatzen. Diese Rassekatzen sind ursprünglich aus der Kreuzung einer asiatischen Leopardenkatze mit einer kurzhaarigen Hauskatze hervorgegangen. Heute sind sie bei Sammlern beliebt für ihre auffällige gefleckte Zeichnung und ihren hohen Preis. Mehrere tausend Menschen folgen den drei Bengalkatzen in den sozialen Medien. Zu Besuch bei Greifswalder Internetstars.

Zu Besuch bei den Machern des Stadtbengalen Contents. Gina Kadow und Nico Uteg. Hier mit Ghost und Sohn Shadow. Quelle: Philipp Schulz

Mehrere tausend Follower

Man sieht gleich, wer diese Wohnung eingerichtet hat. Oder besser: Für wen sie eingerichtet wurde. Hoch über dem Greifswalder Marktplatz teilen sich Uteg und Kadow ihre knapp 100 Quadratmeter mit drei Mitbewohnern: Shadow und seinen Eltern Ghost und Jason. Die drei sind besser bekannt unter dem Namen „Stadtbengalen“. Allein auf Instagram folgen den drei Katzen über 9 000 Menschen, hunderte drücken „Gefällt mit“ bei jedem neuen Foto. Was viele nicht wissen: Der Weg zu den schönen und beliebten Fotos der drei Stubentiger war nicht vorbestimmt.

Angefangen hat alles vor einigen Jahren mit Jason. Vor der gemeinsamen Wohnung und vor der Internetberühmtheit. Doch mit der Entscheidung, zusammenzuziehen, kam auch die Entscheidung, zusammen Verantwortung zu übernehmen – für eine Katze. So wurde Ghost Teil der Familie.

Aus Hass wurde Liebe

Während Jason nur zu 50 Prozent Bengale ist – die Regeln sind beim Stammbaum der Katzen eisern – ist Ghost eine reinrassige Katze mit einem makellosen Stammbaum. Was gut gemeint war, fanden die beide Katzen erst gar nicht so lustig. „Beide haben sich gehasst, angefaucht und konnten gar nicht miteinander alleine gelassen werden“, erinnert sich Gina Kadow.

Doch aus dem Hass wurde irgendwann eine intensive Hassliebe. Sonst wäre nämlich der jüngste Kater nicht da. Shadow ist der Sohn der beiden, geboren mitten in den Umzug in die jetzige Wohnung. Mehrere Kratzbäume, Spielmäuse auf dem Boden, eine Strickleiter und hohe Wege über Fernseher bis zu den oberen Räumen der Wohnung zeigen: Hier soll es Katzen gut gehen. Nico Uteg nimmt es mit Humor: „In der ersten gemeinsamen Wohnung haben wir mehr für uns eingerichtet und hier ist es dann etwas ausgeartet“, gibt er lachend zu. Das „Problem“ mit Bengalkatzen ist, dass sie echte Klettermeister sind, die Höhe lieben und absolut verspielt sind. Ein Ausguck aus Kabeltrommeln hoch über dem Sofa gibt den Katzen Sicherheit und genügend Platz zum Spielen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein echtes Model in der Familie

Die Idee, die Katzen zu fotografieren und die Bilder ins Internet zu stellen, fing schon mit Jason an. Und woher kam die Motivation? „Katzen sind süß“, ist die ehrliche und richtige Antwort. Wirklich erfolgreich wurde das Projekt aber erst mit Ghost. Sie ist der Star in der Runde, wenn man so will. Als Kitten gewann sie schon Preise für das schönste Fell, bei Gina und Nico wurde sie sogar Werbegesicht für ein Unternehmen, das Katzenfutter vertrieb – durch Corona aber leider schließen musste. Gina Kadow hat vor allem Spaß an den Bildern. Sie macht sie alle selbst. Oben, direkt unter dem Dachfenster, weil da unbestreitbar das Licht am besten ist. Denn die Kleinen sollen ja gut aussehen für das Internet.

Von Philipp Schulz